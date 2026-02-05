Edith Márquez reaparece tras muerte de su hermana; la despide con desgarrador mensaje: “Un silencio amargo”

El mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto. En medio de los homenajes póstumos al productor Pedro Torres, se confirmó la muerte de Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, tras una extenuante batalla contra el cáncer.

En medio de su dolor, Edith Márquez reapareció en redes sociales y lanzó un doloroso mensaje de despedida, en el que deja ver lo mucho que le ha afectado la noticia.

¿Cómo murió Lily Márquez, hermana de Edith Márquez?

Durante la tarde del pasado miércoles 4 de febrero, José Carmar, sobrino de Edith Márquez, confirmó que su mamá había muerto. El actor, mediante Instagram, le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció”, expresó.

Si bien no detalló la causa, se sabía que Lily Márquez estaba luchando contra el cáncer de mama. De hecho, hace algunos meses, José compartió un video pidiendo donaciones a sus seguidores, pues querían probar otras alternativas médicas, ya que los doctores le mencionaron que su madre ya no era apta para las quimioterapias.

Se abrió una página en ‘GoFundMe’, en la que se menciona que los tratamientos médicos habían sido muy costosos y necesitaban ayuda para buscar otras opciones. También le pidió a sus fans que le dieran información sobre algún tipo de tratamiento alternativo.

“Hola, me llamo Lily Márquez, tengo 57 años y tengo metástasis de cáncer de mama inicial. Ahora me encuentro en un punto muy complicado, ya que ya no quisieron darme más quimioterapia después de la metástasis a huesos y a médula ósea, y me enviaron a cuidados paliativos. Yo quiero seguir en esta tierra”, se lee en la página.

Así reaccionó Edith Márquez a la muerte de su hermana, Lily Márquez

Hace unos momentos, Edith Márquez compartió un post en Instagram con algunas fotografías inéditas de su hermana Lily. En la descripción, mencionó que eran muy unidas, por lo que su muerte es un golpe duro.

Recordó la fortaleza que siempre mostró ante su enfermedad y aseguró que, aunque no esté en “este plano”, la recordará siempre con amor.

“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador… Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto, hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti. El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mí”. Edith Márquez

Finalmente, se dijo esperanzada en que “algún día se reencontrarán para poder abrazarla y reír como siempre lo hicieron”. Por supuesto, los fans de la cantante no dudaron en mandar sus condolencias y solidarizarse con ella para que pueda sobrellevar su duelo de la mejor manera posible.

¿Quién es Lily Márquez, hermana de Edith Márquez?

A diferencia de su hermana, Lily Márquez no pertenecía al mundo del espectáculo. Solo era conocida por ser mamá del actor José Camar. Su nombre se hizo tendencia hace algunos meses tras haber pedido donaciones para buscar tratamientos alternativos contra el cáncer.

Era muy activa en redes sociales. Tenía poco más de 3 mil seguidores en Instagram, plataforma que usaba para presumir algunos momentos familiares y concientizar a la gente sobre el cáncer de mama.

Por lo que se puede observar en sus posts, la mujer siempre mantuvo una actitud positiva ante su enfermedad. Le gustaba pasar el tiempo con amigos y familia, quienes fueron su principal motor para enfrentar su condición.

