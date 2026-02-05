Muere famoso cantante ganador del Grammy tras sufrir derrame cerebral

A pocos días de la muerte de Catherine O’Hara, otro grande de la música internacional se ha ido. LaMonte McLemore, cantante, fotógrafo y miembro fundador del icónico grupo The 5th Dimension, murió a los 90 años en su casa en Las Vegas. Su voz marcó toda una época con éxitos que dominaron la radio en los años 60 y 70. El artista murió en casa, rodeado de su familia.

¿De qué murió LaMonte McLemore?

El cantante murió el martes en su casa de Las Vegas, acompañado por sus seres queridos. La noticia fue confirmada por su representante, quien explicó que murió por causas naturales.

Sin embargo, su salud ya se había visto afectada tras sufrir un derrame cerebral tiempo atrás. Esa complicación debilitó su estado físico en los últimos meses.

Aunque recibió cuidados médicos, su cuerpo ya no resistió. La familia prefirió despedirlo en privado, en un ambiente tranquilo. Su partida desató mensajes de cariño en redes sociales, donde colegas lo describieron como un hombre entrañable y alegre.

Mira: ¿Damián Alcázar murió? Circula imagen en redes sociales que desató rumores y el actor desmiente noticia falsa

LaMonte McLemore, cantante y miembro fundador de The 5th Dimension, muere a los 90 años. / Redes sociales

¿Cómo fue que LaMonte McLemore fundó el grupo The 5th Dimension?

Antes de la fama, LaMonte cantaba jazz. Formó parte de un conjunto llamado The Hi-Fi’s junto a Marilyn McCoo, quien después sería su compañera de aventuras musicales.

Tras la separación del grupo, él, McCoo y dos amigos de la infancia, Billy Davis Jr. y Ronald Towson, decidieron intentar algo nuevo. Así nació The Versatiles.

Poco después se sumó Florence LaRue, y el equipo encontró el sonido perfecto. En 1965 firmaron con Soul City Records y cambiaron su nombre a The 5th Dimension.

El resto es historia. En 1967 explotaron con “Go Where You Wanna Go” y más tarde arrasaron con “Up, Up and Away”.

La canción ganó cuatro premios Grammy y los colocó en la cima. Luego vendrían clásicos como “Aquarius/Let the Sunshine In”, que fue número uno durante semanas. Se convirtieron en uno de los grupos vocales más exitosos de su generación.

Mira: Muere influencer tras cumplir peligroso reto viral: se lanzó de un puente a un río

LaMonte McLemore, cantante y miembro fundador de The 5th Dimension, muere a los 90 años. / Redes sociales

¿Quién fue LaMonte McLemore, cantante fundador de The 5th Dimension?

LaMonte no solo fue cantante. Su vida tuvo muchos capítulos. De joven soñaba con ser beisbolista profesional e incluso probó suerte con equipos importantes.

Una lesión cambió su destino, pero lo llevó a descubrir otra pasión: la fotografía. Sirvió en la Marina como fotógrafo aéreo y después trabajó para revistas como Jet, Ebony y Harper’s Bazaar.

Fue el primer fotógrafo afroamericano en colaborar con algunas de esas publicaciones y retrató a grandes figuras, incluido Stevie Wonder. Además, realizó trabajos para Playboy Enterprises y, junto con otras personas emergentes, fundó sus propias revistas de moda, Elegant y Elegant Teen, un concepto pionero en su momento.

Mira: Querido periodista mexicano muere horas antes de su cumpleaños ¡le llevaron pastel a su funeral!