Muere integrante de banda mexicana; despiden a Arturo Aguilar con mensaje: “Parte importante de esta familia”

A más de una semana de que se confirmara la muerte de Óscar Alvarado, mejor conocido como “el Chino de Rancho”, tras sufrir un ataque a la salida de un restaurante, nuevamente la industria musical mexicana se encuentra de luto.

En el transcurso de esta semana se confirmó la muerte de un integrante de una reconocida banda que tiene más de 30 años de trayectoria. La noticia fue dada a conocer por la propia agrupación quien dedicó unas palabras vía redes sociales. Las especulaciones sobre las causas de su muerte han crecido con el pasar del tiempo. Te contamos de quién se trata.

¿Qué integrante de famosa banda mexicana murió recientemente?

Hace unos días, vía redes sociales, se informó que Arturo Aguilar, mejor conocido como ‘Arthur’, integrante de la agrupación mexicana “Real de catorce” murió. La noticia fue revelada por la banda, quienes también dedicaron un emotivo mensaje:

Real de catorce lamenta profundamente la partida de nuestro muy querido Arturo Aguilar, ‘Arthur’. Stage Manager y parte importantísima en esta familia que somos. (...) Seguramente estás volando alto, querido Arthur. Saludos al firmamento ¡Luz! Comunicado de la banda Real de catorce

Real de Catorce tienen conciertos pactados para este mes de febrero y el próximo mes de marzo mismos que aparecen anclados en su cuenta oficial de Instagram: 13 de febrero en Nezahualcóyotl y el 14 de marzo en Pachuca.

Al momento no han informado si los seguirán con normalidad o si su agenda sufrirá algún cambio de fechas.

¿De qué murió ‘Arthur’ Aguilar, integrante de la banda Real de catorce?

Tras el anuncio de la muerte de ‘Arthur’ Aguilar, comenzaron a surgir especulaciones entorno a la muerte del integrante de Real de catorce.

En el comunicado compartido por la propia banda, no se mencionan las causas, ni se ha abordado la noticia en otros espacios. La información ha sido manejada con discreción:

“ Desde nuestros corazones le rendimos un sincero y muy sentido homenaje a su vida, a su entrega, a su compromiso con el trabajo, con el arte en general y con el valor de la amistad ”, menciona la publicación de Real de catorce en Instagram.

Se espera que en próximos días se aclare el tema de su muerte.

Muere Arturo Aguilar, integrante de Real de catorce / IG: gruporealdecatorceoficial

¿Qué música toca el grupo Real de catorce?

Real de catorce nació en 1982 en la Ciudad de México, con una propuesta que fusiona blues y rock con poesía en español. Sus primeros pasos los dio en foros culturales, donde compartió escenario con agrupaciones como Botellita de Jerez.

En 1987 lanzaron su álbum debut homónimo, material que los posicionó como un referente del blues-rock nacional en aquellos años. Con el paso del tiempo, la relevancia de su obra fue tal que, en 2012, la Fonoteca Nacional reconoció su música como patrimonio artístico de México y puso su catálogo a disposición del público para consulta.

Para 2022, Real de catorce celebró cuatro décadas de carrera con un concierto conmemorativo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde repasaron su trayectoria acompañados de invitados y temas clásicos de su repertorio.

