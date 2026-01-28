Cantante de 24 años muere en un trágico accidente ¡la música está de luto por su partida!

La industria musical se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un cantante reconocido, quien perdió la vida a los 24 años a causa de un accidente. La noticia fue dada a conocer en las últimas horas y rápidamente generó reacciones entre seguidores, colegas y figuras del medio, quienes recordaron su corta pero significativa trayectoria y el impacto que logró en el público en los últimos años.

No te pierdas: Luis Ángel, el Flaco, entre lágrimas, hace promesa a la familia de Yeison Jiménez: ¡Esto le juró a su hermana!

¿Qué cantante murió?

Las autoridades identificaron al cantante de vallenato que perdió la vida tras el accidente como Wilker José Vivanco García, noticia que fue confirmada después de que su nombre comenzara a circular entre seguidores del género y en distintas plataformas digitales. La confirmación de su identidad permitió que familiares, amigos y personas cercanas empezaran a manifestarse públicamente, mientras se difundía información básica sobre lo ocurrido.

En redes sociales, una mujer identificada como Tati VG compartió un mensaje que llamó la atención por su carga emocional y cercanía, al escribir en una publicación: “Mijo, nos dejas con el corazón partido”.

No te pierdas: Viuda de Xava Drago revela presuntas amenazas tras muerte del vocalista de Coda: “Eso no es honrar”

Publicación en redes sociales para despedirse de Wilker José Vivanco García. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Wilker José Vivanco García?

El joven cantante Wilker José Vivanco García murió en un accidente de tránsito ocurrido en Santander, Colombia, mientras regresaba a su casa a bordo de una motocicleta.

Los hechos se registraron la noche del 24 de enero a las 22:00 horas en la vía que conecta San Gil con Charalá, cuando, según los reportes, el conductor habría perdido el control al tomar una curva en el kilómetro 14 rumbo al municipio de Páramo, posteriormente la motocicleta se estrelló contra una alcantarilla, lo que habría provocado que la muerte del cantante fuera instantánea.

Según el medio local colombiano Q’hubo Bucaramanga, Wilker viajaba acompañado de otro joven que resultó herido durante el accidente. La persona fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece en observación mientras se recupera de las lesiones sufridas en el siniestro. El accidente provocó conmoción entre familiares, amigos y seguidores del cantante en la región.

No te pierdas: Martha Higareda habla de la premonición que tuvo antes de su parto: “Me estaba despidiendo”

El cantante Wilker José Vivanco García murió en un accidente de tránsito. Descubre quién era y su actividad como músico. / Foto: Redes sociales

¿Quién era el cantante colombiano Wilker José Vivanco García?

Además de su faceta como cantante de vallenato, Wilker José Vivanco García era conocido en su región por dedicarse a la agricultura, además del canto. Originario de Candelaria, en Mompox, Bolívar, combinaba su trabajo en el campo con la música, mostrando a través de redes sociales tanto su talento como fragmentos de su vida diaria.

Nacido el 26 de mayo de 2001, Wilker utilizaba plataformas digitales para compartir videos de sus canciones, así como momentos cotidianos y familiares. Su presencia en redes permitía que seguidores y personas cercanas pudieran conocer distintos aspectos de su día a día, desde su música hasta la rutina en su localidad.

No te pierdas: Cenizas de Yeison Jiménez: caballos escoltan su urna en emotivo adiós, filtran VIDEO