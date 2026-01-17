Cenizas de Yeison Jiménez: caballos escoltan su urna en emotivo adiós, filtran VIDEO

La despedida de Yeison Jiménez no fue multitudinaria ni ruidosa. Fue íntima, simbólica y profundamente emocional. Lejos de los escenarios y los reflectores, el cantante de música popular colombiana fue acompañado en su último recorrido por quienes marcaron su vida fuera de la fama: sus caballos.

El intérprete, fallecido el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en Paipa, regresó de manera simbólica a uno de los lugares que más amaba: su finca y criadero en Fusagasugá. Allí, familiares y personas cercanas organizaron una despedida privada, cumpliendo una de las voluntades más significativas que Yeison Jiménez había expresado en vida. Antes de cualquier homenaje público, el artista fue despedido como él lo soñó: en silencio, rodeado de naturaleza y escoltado por sus caballos.

Mira: Yeison Jiménez: Destapan que el cantante murió antes del brutal accidente, ¿montaje? ¿no iba en el avión?

¿Cómo fue el emotivo traslado de las cenizas de Yeison Jiménez a Fusagasugá?

El traslado de las cenizas de Yeison Jiménez hasta su finca en Fusagasugá se llevó a cabo en un ambiente sobrio, sin discursos ni actos multitudinarios. De acuerdo con los videos compartidos por sus hermanos Lina, Heidy y Alejo Jiménez, la urna fue escoltada por varios de los caballos que el cantante crió y entrenó personalmente en el Criadero La cumbre YJ.

Las imágenes muestran a los equinos formados a ambos lados del camino, siguiendo el recorrido dentro del predio, mientras algunos portaban banderas de Colombia, un detalle que intensificó la carga simbólica del momento. El silencio, la calma del entorno y la presencia de los animales convirtieron el acto en una escena profundamente conmovedora, muy distinta a los homenajes tradicionales que suelen rodear la muerte de una figura pública.

Este gesto no fue improvisado. Según su familia, se trató de cumplir un deseo que Yeison Jiménez había manifestado en varias ocasiones, tanto en conversaciones privadas como a través de su música.

La publicación de Heidy Jiménez, hermana del cantante, fue una de las que más impacto generó. Junto al video del recorrido, escribió:

“Como lo deseaba mi hermanito hermoso, tus caballos te llevarán a tu destino final. ¡Te amo!”. Heidy Jiménez, hermana del cantante

Mira: Luis Ángel “el Flaco” quedó con miedo a volar tras la muerte de Yeison Jiménez y toma drástica decisión

¿Cuál era la última voluntad de Yeison Jiménez y qué dice su canción Destino final?

Uno de los aspectos que más impactó a los seguidores fue descubrir que este homenaje ya había sido escrito por el propio Yeison Jiménez. En su canción Destino final, el artista dejó plasmado el deseo de ser acompañado por sus caballos en su último trayecto.

“Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballos

Los que a mí me lleven

Al destino final”.

Muchos destacaron que el homenaje reflejaba fielmente la esencia de Yeison Jiménez: un hombre sencillo, arraigado a sus pasiones y profundamente conectado con sus raíces.

“Se fue como quiso”

“Qué manera tan digna y hermosa de despedirlo”

Mira: Yeison Jiménez: Equipo del cantante lanza impactante alerta, durante homenaje ¡se robaron el cerebro!

Cenizas de Yeison Jiménez

¿Por qué los caballos eran tan importantes en la vida de Yeison Jiménez?

El amor de Yeison Jiménez por los caballos no era un secreto. En una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, emitida el 2 de octubre de 2022, el cantante contó que su vínculo con los equinos nació en su infancia, cuando creció en Manzanares, Caldas, observando los caballos de un vecino y soñando con tener uno propio.

Con el éxito de su carrera musical, ese sueño se convirtió en realidad. Fundó el Criadero La Cumbre YJ, donde llegó a tener más de 28 caballos, la mayoría de la raza Paso Fino Colombiano, reconocida por su elegancia y precisión. El propio Jiménez relató que conocía la personalidad de cada ejemplar y que algunos tenían un valor emocional especial, como un potro que nació el mismo día de su cumpleaños.

Para el artista, los caballos representaban calma, identidad y refugio. Eran su escape del ruido de la fama y el espacio donde se sentía verdaderamente en casa. Por eso, no resultó extraño para su entorno cercano que quisiera que ellos lo acompañaran también en su despedida.