Yeison Jiménez: Destapan que el cantante murió antes del brutal accidente, ¿montaje? ¿no iba en el avión?

La muerte de Yeison Jiménez continúa dando de qué hablar. Su fallecimiento se confirmó el pasado 10 de enero, luego de que el avión en el que viajaba para Medellín, Colombia, se desplomara. Las autoridades han declarado que ya se comenzaron las investigaciones para descubrir la causa.

Si bien se ha dicho que Yeison Jiménez perdió la vida de forma instantánea tras impactar contra el suelo, ahora surge la versión de que realmente su deceso ocurrió antes del accidente, ¿fue todo un montaje?

¿Cuál fue la causa de muerte de Yeison Jiménez?

El pasado 10 de enero, Yeison Jiménez estaba en una avioneta rumbo a Medellín, Colombia. Poco después del despegue, la aeronave perdió el control y se estrelló en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama.

De acuerdo con lo informado en aquel entonces, tanto el cantante como sus acompañantes murieron de forma inmediata tras el impacto. La noticia conmocionó a todo Colombia, pues era reconocido como uno de los artistas más influyentes de ese país.

El pasado 13 de enero, los familiares realizaron el funeral de manera privada y al día siguiente hicieron un evento público en el Movistar Arena Bogotá para que la gente pudiera despedirlo.

Algo que llamó mucho la atención fue que la familia decidiera que el cuerpo de Yeison no estuviera presente en la ceremonia pública. Si bien en un principio no fue un hecho tan relevante, ahora toma más importancia después de que se destapara que, aparentemente, el cantante presuntamente no habría muerto en el accidente de avión.

¿Yeison Jiménez no murió por el accidente aéreo? Esto se está diciendo sobre su muerte

En una reciente entrevista, el cantante Ciro Quiñónez puso en tela de juicio la causa de muerte de Yeison Jiménez. Y es que, según el artista, durante el homenaje tuvo la oportunidad de hablar con la hija menor de su colega.

Ciro mencionó que la pequeña tenía una “conexión muy especial” con su padre. Le habría dicho que Yeison murió de forma tranquila, pues le habría dado un infarto momentos antes de que el avión se estrellara.

“(La hija de Yeison Jiménez) es única. Cuando llegué a verla, sé que era la adoración de Yeison y se me partió el corazón. Me dijo: ‘No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió. Él no quiere que lloremos’. Yo me derrumbé a abrazarla” Ciro Quiñónez

El artista puntualizó que la menor ha mostrado una “fortaleza increíble” ante la terrible situación, algo que considera digno de “admirarse”. Las declaraciones de Ciro causaron revuelo en redes sociales. Si bien algunos creen que la niña pudiera tener razón, otros creen que simplemente es la manera en que la menor lidia con su sufrimiento.

Cabe mencionar que, en su momento, el propio Yeison mencionó que había soñado, en al menos tres ocasiones, con su propia muerte. El artista dijo haber visto que perecía en un avión.

¿Qué dijo la hija menor de Yeison Jiménez en el homenaje a su papá?

Durante el homenaje a Yeison Jiménez, la hija menor conmocionó a todos con un emotivo discurso en el que expresaba el gran dolor que siente ante la pérdida de su padre. Mencionó que el gran sueño del cantante era ver crecer a todos sus hijos.

Si bien se dijo muy triste de que él ya no estará para cumplir su objetivo, afirmó sentir que estaba cuidando desde el cielo, por lo que prometió permanecer fuerte ante todo.

Recordemos que Yeison Jiménez tenía un total de tres hijos, los cuales fueron concebidos durante su matrimonio con su esposa Sonia Restrepo.

