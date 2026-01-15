Yeison Jiménez: Natalia Jiménez, devastada y entre lágrimas despide al cantante: “Se me fue mi primo”

Este 14 de enero, se realizó el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Fue un evento abierto a todo público y el acceso fue totalmente gratis para que cualquier persona pudiera despedirse de él.

El evento estuvo lleno de momentos emotivos y los familiares de Jiménez ofrecieron algunas palabras. Su pequeña hija también dio un discurso que hizo llorar a los presentes. La menor dijo estar muy agradecida por el tiempo que pasó con su papá.

La madre de Yeison Jiménez también dedicó unas palabras: “Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína”, indicó.

El área principal fue ambientada con siete féretros conmemorativos, uno en honor a Yeison y seis más por los integrantes de su equipo que también perdieron la vida, acompañados de arreglos florales y una pantalla de gran formato donde se proyectaba su nombre junto a sus años de vida (1991–2026).

Al evento también se sumó Natalia Jiménez, la cantante que expresó su pesar y dedicó unas palabras en su honor a través de un video que compartió con sus seguidores.

Hija de Yeison Jiménez sube video inédito del cantante / Redes sociales

¿Cómo murió el cantante Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero. Esto, luego de que la avioneta en la que viajaba a Medellín se estrellara tras perder la altura en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama. Desafortunadamente, tanto él como todos sus acompañantes murieron en el accidente.

Aunque las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas del accidente, han surgido diversas especulaciones. La hipótesis que más fuerza ha cobrado apunta a una posible falla técnica, especialmente luego de que se difundiera un video en el que se observa al piloto utilizando su teléfono celular, mientras que, presuntamente, el panel de control mostraba una alerta de error.

Cabe recordar que, meses antes de la tragedia, Yeison Jiménez había revelado que soñó en varias ocasiones con su propia muerte. Según contó, al menos tres veces se vio perdiendo la vida a bordo de un avión, declaraciones que, tras su fallecimiento, cobraron gran relevancia en redes sociales.

Yeison Jiménez, artista colombiano de 34 años, era considerado una de las figuras más queridas y representativas de su país. Al momento de su muerte, se encontraba preparando una gira internacional y varios colegas, entre ellos Ana Bárbara, habían confirmado que trabajaban en una colaboración musical con él.

La primera parte de su despedida se realizó el pasado 13 de enero en una ceremonia completamente privada, donde familiares y personas cercanas pudieron darle el último adiós.

¿Qué dijo Natalia Jiménez tras la muerte de Yeison Jiménez?

Aunque Natalia Jiménez no pudo estar presente físicamente en el último adiós de su amigo y colega, su voz y sus palabras lograron hacerse sentir durante el emotivo evento.

Natalia Jiménez envió un mensaje en video al equipo de Yeison Jiménez, el cual fue proyectado durante el homenaje.

A través de sus redes sociales, la cantante de raíces españolas, radicada en México, compartió el video que hizo llegar para despedirse de quien consideraba parte de su familia. “Les comparto el mensaje que pude hacer llegar al equipo de mi querido amigo Yeison Jiménez para poder despedirme de él en su último adiós en Bogotá, Colombia”, escribió Natalia en la primera parte de su publicación.

La artista también agradeció la oportunidad de formar parte del homenaje, pese a la distancia. “Gracias a su equipo por permitirme ser parte de este momento tan emotivo y así poder, aún a la distancia, despedirme de mi amigo, mi primo del alma por siempre”, añadió.

En el video, Natalia Jiménez aparece sensible y con la voz entrecortada

“Hola, soy Natalia Jiménez. Estoy aquí para honrar el adiós a un ser especial, un amigo, un artista muy querido no solo por los colombianos, sino por todos los corazones que tocó con su música y su sonrisa por todo el mundo en cada escenario que pisó” Natalia Jiménez

Durante su mensaje, Natalia también habló del cariño que Yeison Jiménez despertó en México, país donde su música logró conectar de manera especial con el público. “Incluso aquí en México lo llegaron a apodar como ‘el colombiano más mexicano’, porque era un colombiano con un alma muy mexicana”, comentó, arrancando aplausos y muestras de emoción entre los asistentes al homenaje.

Al borde de las lágrimas, Natalia Jiménez se despidió:

“Se me fue mi primo, mi compañero de mil batallas y anécdotas, pero nos dejó un gran legado y un ejemplo con su historia de vida, una vida muy inspiradora para todos. Adiós, Yeison, mi amigo. Te vamos a extrañar”, finalizó.

¿Natalia Jiménez es prima de Yeison Jiménez?

Natalia Jiménez no tenía un parentesco familiar directo con Yeison Jiménez. Sin embargo, la cantante solía referirse a él con afecto como su “primo del alma”, una expresión que surgió de la relación cercana y el lazo de amistad que construyeron con el paso del tiempo.

Su vínculo se fortaleció gracias a su trabajo conjunto en espacios televisivos como “La voz kids”, así como en colaboraciones musicales, entre ellas el tema “Pedazos”, estrenado en 2025.

En distintas ocasiones, tanto en redes sociales como en entrevistas para medios de entretenimiento, Natalia explicó el origen de ese apodo con tono de broma: “yo llamo primo a Yeison”, en referencia al apellido que compartían y la complicidad entre ambos.

