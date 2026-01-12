Hija de Yeison Jiménez comparte video inédito del cantante a dos días de su muerte: “Te amo, papi”

La industria musical sigue conmocionada por la muerte de Yeison Jiménez, cantante colombiano de 34 años, tras un trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero. En medio del luto, Camila, una de sus hijas, comparte un video inédito del artista, ¿De qué se trata?

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿De qué murió Yeison Jiménez, cantante colombiano?

Durante la tarde del pasado 10 de enero, el medio Infobae Colombia dio a conocer que Yeison Jiménez era una de las víctimas mortales de un accidente aéreo. Según lo que se reportó en ese momento, Yeison junto a otros tripulantes estaban viajando en una aeronave con destino a Medellín, Colombia.

El suceso ocurrió en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Tras el impacto a tierra, la aeronave se incendió, por lo que se llamó a los servicios de emergencia.

Las investigaciones para esclarecer las causas del accidente siguen su curso. Si bien se menciona que la aeronave había perdido el control minutos antes de estrellarse, esto no ha sido confirmado todavía.

Los usuarios han responsabilizado al piloto. Y es que ha circulado un video en el que se ve al conductor usando su celular durante el despegue, lo que causó aún más controversia en redes, pues se afirma que el incidente se pudo evitar.

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez y sus hijos?

Poco después de la muerte de Yeison Jiménez, Camila, una de sus hijas, compartió un video junto a su padre. En dicho clip, ambos estaban en lo que pareciera ser un centro comercial. Ambos enfocan sus rostros mientras juegan con un filtro. En medio del video, la joven escribió: “Te amo, papi”, dejando ver que tenían una excelente relación.

En los comentarios de su video, se disculpó por no pronunciarse directamente y solo “subir contenido”, resaltando que, en estos momentos, no se sentía preparada para abordar el tema.

“Perdón si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así” Camila, hija de Yeison Jiménez

En tanto que su Instagram solo lo ha utilizado para repostear videos y fotos de su padre, como una aparente manera de homenajearlo. Recordemos que la joven no es hija biológica de Yeison; este se casó con su madre, Sonia Restrepo, cuando ella era pequeña. Sin embargo, esto no ha evitado que él la vea como hija y hasta que la adoptara de forma oficial.

Restrepo tuvo dos hijos más junto a Sonia. La pareja se pensaba casar en 2026, luego de tres años de haber pospuesto la celebración por el nacimiento de su hijo menor.

¿Quién fue Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió en trágico accidente aéreo?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, mejor conocido simplemente como Yeison Jiménez, era un cantante de música popular colombiana. Nació el 26 de julio de 1991. Tenía 34 años al momento de su muerte. Debutó oficialmente en la música en 2013 con su álbum “Con El Corazón - Volumen 1"

En 2018, saltó a la fama con su éxito ‘Aventurero’. Se convirtió en una de las canciones más reproducidas en su momento. Algunos de sus éxitos fueron: “Bendecida”, “Ni tengo ni necesito”, “Ya no mi amor” y “Vete”.

Algo que ha llamado la atención sobre su deceso ha sido que, meses atrás, el propio Yeison había confesado abiertamente haber soñado con su muerte. Aunque en ese entonces se pensó que era un simple sueño, ahora toma un significado y se cree que el joven “presentía” su final.

