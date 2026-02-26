Juanes olvida su exitosa canción en pleno concierto y preocupa su salud ¿vendió su alma al Diablo? Esto dicen

El estado de salud de Juanes preocupó luego de que se olvidó de la letra de una de sus canciones Viña del Mar, en medio de los rumores sobre si era parte de una secta, ¿será que le vendió el alma al Diablo? Te contamos.

No te pierdas: Juanes sorprende a la pareja que rentó su casa con un concierto privado

Juanes en Viña del Mar 2026: el video donde olvida la letra y genera especulaciones. / Redes sociales

Juanes olvida su canción en Viña del Mar: ¿qué le pasó?

Juanes vivió un momento inesperado durante su participación en el programa especial Only Viña, realizado antes de su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. En plena interpretación, el cantante detuvo la música y reconoció ante el público que había olvidado parte de la letra.

El tema que interpretaba era “Para tu amor”. Tras quedarse en silencio unos segundos, el cantante Juanes expresó: “Se me olvidó la letra”, lo que generó una reacción inmediata entre los asistentes. Luego intentó retomar la canción desde el inicio del fragmento que no recordó.

Sin embargo, en el segundo intento volvió a fallar en la letra, por lo que el momento quedó registrado en la transmisión del especial previo al festival.

No te pierdas: ¡Juanes ofrece por Airbnb su casa durante una noche!

¿Qué dicen sobre que Juanes le vendió el alma al Diablo?

La reciente presentación de Juanes en Chile volvió a colocarlo en el centro de la conversación pública, no solo por olvidar la letra de una de sus canciones, sino por las declaraciones que surgieron después. El periodista Javier Ceriani vinculó lo ocurrido con una etapa personal compleja del cantante y lanzó cuestionamientos sobre su entorno cercano y decisiones pasadas.

“Te dije que Juanes tenía una depresión, ataques nocturnos, te dijimos que Juanes estaba en una depresión muy grande, después de que el mánager lo deja, Fernán Martínez, y entra en una logia”, afirmó Ceriani, quien además señaló que el artista habría sido llevado “a una logia de un padrino masón en Miami que hoy lo tiene totalmente destruido mentalmente, físicamente no tanto y emocionalmente está aturdido”.

El comunicador también describió presuntos episodios personales que, según dijo, estarían afectando al intérprete. “Se levanta gritando en las noches, está depresivo, no puede dormir con la luz apagada, tiene que prender una lucecita, le agarran errores nocturnos, crisis de ansiedad”, expresó, al tiempo que retomó lo sucedido durante la cobertura previa al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“Estuvo en Viña del Mar, Juanes dio una entrevista, estuvo totalmente confundido, desorientado y se le olvidaron sus canciones. Además, en dos oportunidades Juanes se olvida la letra, estaba totalmente aturdido y quienes lo estaban entrevistando estaban sacadas de onda”, agregó Ceriani, antes de cuestionar:

“Juanes descompensado, qué fuerte ver a Juanes así, era un ídolo total, ¿qué le pasó?, ¿quién le sacó su alma, los masones de Miami?, ¿para qué lo invitaron a sectas? Si después lo dejaron abandonado, le sacaron el éxito por alguna razón, el venderle el alma al Diablo es lo que te puede pasar, que olvides tus letras”.

No te pierdas: Juanes se sincera sobre la depresión que padece: “Sentirme vulnerable me hace más fuerte”

Juanes olvida su éxito en Chile y lo vinculan con teorías oscuras. / Redes sociales

¿Quién es Juanes?

Juanes es un cantante, compositor, músico y diseñador industrial colombiano nacido en Medellín, Colombia, el 9 de agosto de 1972. Su propuesta artística se ha desarrollado principalmente dentro del pop latino y el rock en español, integrando distintos ritmos en su sonido. A los 15 años inició su camino en la música como integrante de la banda Ekhymosis, agrupación con la que lanzó seis álbumes y alcanzó reconocimiento en la escena de su país.

En el año 2000 comenzó su etapa como solista con el álbum Fíjate bien. Dos años después publicó Un día normal, producción que amplió su presencia en el mercado latinoamericano. En 2004 lanzó Mi sangre, material que logró posicionarse en diversos países. Más adelante presentó La vida… es un ratico (2007), P.A.R.C.E. (2010), el proyecto acústico Juanes MTV Unplugged (2012), seguido de Loco de amor (2014) y Mis planes son amarte (2017).

A lo largo de su trayectoria ha recibido 26 Premios Grammy Latinos y 4 Grammy, además de reconocimientos como los Premios Lo Nuestro y galardones otorgados en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Comparte el récord de más Grammy Latinos obtenidos por un artista solista con Juan Luis Guerra y Residente. En su repertorio figuran temas como A Dios le pido, La camisa negra, Para tu amor y Me enamora, entre otros lanzamientos que forman parte de su catálogo musical.

No te pierdas: Juanes sorprende con tremendo palomazo en la Zona Rosa de la CDMX