Juanes sorprende a fanática en pleno tráfico y ¡hasta se echó un palomazo con ella!

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido en la industria artística como Juanes, hizo vivir un momento de ensueño a una de sus fanáticas tras un reciente concierto que dio en Oklahoma, Estados Unidos.

Mientras se dirigía a su hotel, el cantante se percató de que una joven estaba cantando ‘Es por ti’, uno de sus sencillos más emblemáticos.

Al ver esto, le pidió a su chofer que se acercara al vehículo de la fanática, quien no había notado su presencia y seguía interpretando el tema a todo pulmón.

“Espera, espera. Ella no sabe que estoy acá", expresó el colombiano mientras bajaba la ventanilla de su coche y acompañaba a la joven en su interpretación.

Así fue como reaccionó la fanática al ver a Juanes

Aunque por unos segundos no pareció reconocerlo, la joven se emocionó mucho al ver que Juanes se encontraba prácticamente a su lado, por lo que bajó de su coche y se acercó al cantante para pedirle una foto.

Al borde de las lágrimas, comenzó a gritar: "¡Ay, Juanes, por favor. No me lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay Dios mío!”. En tanto que su acompañante felicitó al artista por su presentación.

Juanes, de forma amable y cariñosa, la abrazó desde su asiento y accedió a tomarse una fotografía con ella. En respuesta, la mujer besó su mano y le dio las gracias.

El artista compartió este emotivo momento en sus redes sociales, junto a un mensaje de agradecimiento y cariño a todos los fanáticos que lo han apoyado a lo largo de su carrera artística.

Juanes “Íbamos saliendo ayer de nuestro show en Oklahoma City y pasó esto. Gracias a todos mis fans. Los AMO”

Internautas y artistas aplauden el gran gesto de Juanes

La publicación de Juanes se llenó de comentarios positivos de internautas, incluidos algunos artistas como Noel Schajris, que lo felicitaron por haberle dado un momento de felicidad a sus fans.

“Fue la mejor reacción que he visto en mi vida”, “Una nunca sabe cuándo se puede encontrar a Juanes”, “Eres el mejor”, “Me encantó”, “Él sabe querer a sus fans”, “Esto me hizo el día”, “Una maravilla en la vida”, señalaron algunos usuarios.

Juanes realizará concierto benéfico

El próximo 13 de noviembre, Juanes, Fonsi y Fonseca realizarán un concierto a beneficio de la fundación del actor Michael J. Fox, la cual lleva su mismo nombre e investiga tratamientos para la enfermdedad de Parkinson, que él mismo padece desde 1991.

La presentación se llevará a cabo en Miami y contará con la presencia de artistas como Jay de la Cueva, Mon Laferte y Leonel García.

