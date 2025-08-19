Juanes recuerda que su hermana murió tras 27 años en coma: “El golpe más duro”

El cantante colombiano Juanes recordó el pódcast de Javiera Quiroga uno de los episodios más dolorosos de su vida familiar: la historia de su hermana Luz Cecilia, quien permaneció en coma durante 27 años hasta que murió en 2019. El artista compartió cómo este acontecimiento cambió por completo su vida, moldeando no solo su carácter, sino también su música y su manera de ver el mundo.

¿Qué sucedió durante el parto de la hermana de Juanes que la dejó en coma?

Según relató Juanes, todo sucedió en 1996, cuando su hermana Luz Cecilia estaba a punto de dar a luz a su primera hija. Lo que parecía ser un día de felicidad se transformó en una tragedia inesperada.

Tras el parto, la joven sufrió una hemorragia interna, complicación que la dejó en estado de coma. Para la familia, fue un golpe devastador. Juanes recordó que llegó al hospital lleno de ilusión por conocer a su primera sobrina, pero al entrar en la habitación encontró a su madre llorando desconsolada junto a la cama vacía, y supo de inmediato que algo terrible había sucedido.

Mira:Juanes asegura que en el bachillerato no sabía quién era Luis Miguel

Hermana de Juanes, Luz Cecilia, estuvo 27 años en coma, hasta que falleció / Facebook: Juanes

“Ese fue el golpe más duro para mi familia. Mi hermana era muy joven, estaba saludable, venía la primera nieta... y cuando entro al cuarto del hospital veo a mi mamá llorando. Eso moldeó a mi familia, a mi vida, a mi música, a mi todo”, expresó. Juanes

“Ese día supe lo que era la tristeza en mi casa. Éramos una familia feliz hasta ese día. Fue un antes y un después nunca había visto llorar a mi papá”, explicó

A partir de entonces, la madre y la tía de Juanes se dedicaron por completo al cuidado de Luz Cecilia, sin faltar un solo día durante 27 años.

Luz Cecilia hermana de Juanes sufrió complicaciones en su parto en 1996, pero quedó en coma durante 27 años su madre y su tía la cuidaron. / Redes sociales

¿Qué fue de la hija de la hermana de Juanes tras el coma de su madre?

La bebé que nació en aquel parto, cuando quedó en coma la hermana de Juanes fue Mariana, la primera sobrina de Juanes. El cantante explicó que su hermana nunca pudo conocerla debido a que quedó en coma, pero la niña creció rodeada de amor por parte de ambas familias.

Su sobrina Mariana creció con la familia materna y paterna, y todos intentaron darle lo mejor para que nunca le faltara nada, contó el músico, quien aseguró era muy difícil ver a su hermana así.

“Es muy loco porque la persona está ahí pero tú no sabes si está, o sea está en la cama, nunca supimos pasaron 27 años en los que no hubo nada”, expresó.

Mira: Esposa de Juanes le responde a quienes la juzgaron por hacer yoga en bikini

Hermana de Juanes, Luz Cecilia, estuvo 27 años en coma, hasta que falleció / Facebook: Juanes

¿Qué dijo Juanes sobre la muerte de su hermana?

Después de 27 años en coma, la hermana de Juanes, Luz Cecilia falleció en 2019. Para su familia, fue un momento de dolor profundo, pero también de descanso tras una larga etapa de sufrimiento.

“Fue muy triste sentir que murió y sentir que, de cierta manera, todos descansamos”, confesó el artista.

Juanes también reflexionó sobre la eutanasia y la libertad de decidir cómo morir cuando ya no se tiene consciencia. El cantante reveló que, según estudios médicos, el cerebro de su hermana no mostraba actividad, pero su madre se aferró a la fe, convirtiendo el tema en algo prácticamente imposible de tocar en ese momento. Aun así, Juanes destacó la importancia de abrir el diálogo sobre estas decisiones.

“Creo que uno debería tener la libertad de decidir cómo morir si ya no estás consciente. Es complejo, pero hay que hablarlo”, concluyó.

Mira: Juanes sorprende con tremendo palomazo en la Zona Rosa de la CDMX