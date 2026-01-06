Mónica Garza anuncia la muerte de su compañera de años y conmueve en redes: “Qué tristeza más honda”

La conductora y periodista Mónica Garza compartió un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores luego de informar la muerte de su compañera “Loto”. A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora dio a conocer la noticia la tarde del lunes 5 de enero, acompañando su publicación con un video y un texto en el que expresó el momento que atraviesa.

Te puede interesar: Este fue el conductor de TV Azteca que colaboró con Pati Chapoy y fue encontrado sin vida en su departamento

Mónica Garza habla de las amenazas de muerte que recibió / IG: @lagarcita

¿Qué mensaje compartió Mónica Garza tras la muerte de compañera “Loto”?

La conductora Mónica Garza informó la muerte de su perrita “Loto” mediante un video que recopiló distintos momentos que compartieron a lo largo de más de una década. En la grabación se observan imágenes de la mascota en diversas etapas, acompañadas de un mensaje escrito por la propia Mónica Garza.

En el texto, la periodista explicó que no esperaba comenzar el año con una noticia de este tipo y señaló que la partida de su mascota fue repentina. El mensaje fue publicado directamente en su perfil de Instagram, donde se mantiene visible para sus seguidores.

“Todo me esperé para este inicio de año, ¡todo! menos la partida repentina de mi Loto, mi compañera incondicional por 11 años. Qué tristeza más honda… Cuánto la voy a extrañar” Mónica Garza

La publicación generó interacción inmediata, con múltiples comentarios de usuarios que reaccionaron al mensaje y al contenido audiovisual compartido por la periodista.

Te puede interesar: Héctor Suárez Gomís: el galán eterno y sus romances más sonados desde Ana de la Reguera a Paulina

¿De qué murió la mascota de Mónica Garza?

De acuerdo con lo publicado por la propia conductora de Mónica Garza, el fallecimiento de “Loto” ocurrió de manera reciente y fue informado públicamente el lunes 5 de enero de 2026. La comunicadora no detalló las causas de la muerte de su mascota ni proporcionó información adicional sobre las circunstancias del deceso.

En su mensaje, Mónica Garza destacó que su perrita fue su compañera durante once años, lo que indica que la mascota formó parte de su vida personal por más de una década. La conductora señaló que la noticia fue inesperada y que no anticipaba compartir este tipo de información al inicio del año.

Hasta el momento, la periodista no ha realizado nuevas publicaciones ampliando el tema ni ha dado entrevistas relacionadas con este hecho. La información disponible proviene únicamente de su mensaje en redes sociales.

Te puede interesar: Mónica Garza revela cómo apoya a su hija con el trastorno límite de la personalidad

Mónica Garza confiesa que no lucharía contra el cáncer / Ventaneando

¿Quién es Mónica Garza y cuál ha sido su trayectoria en televisión?

Mónica Garza es una periodista y conductora de televisión con una amplia trayectoria en TV Azteca. A lo largo de su carrera ha participado en diversos programas de corte informativo y de entretenimiento, consolidándose como una figura reconocida dentro de la televisora del Ajusco.

Entre los proyectos más destacados en los que ha colaborado se encuentran Ventaneando, donde formó parte del equipo encabezado por Pati Chapoy, así como Historias Engarzadas, un programa de entrevistas en profundidad con personalidades del espectáculo y la vida pública. También ha participado en emisiones como La Academia.

En el ámbito personal, la conductora ha compartido en distintas ocasiones aspectos de su vida cotidiana a través de redes sociales, incluyendo momentos con su mascota “Loto”, quien estuvo a su lado durante once años, según lo informado por la propia periodista.

Te puede interesar: Pati Chapoy estaría “involucradísima” en una serie de Ventaneando ¿para 2025? ¡Hay chisme pa’rato!