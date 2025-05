Exconductora de ‘Ventaneando’ recibió amenaza por parte de un famoso cantante

Mónica Garza, exconductora de ‘Ventaneando’, causó total revuelo entre televidentes y usuarios por su reciente revelación con respecto a las amenazas que ponen en riesgo su vida por parte de un famoso cantante de regional mexicano.

Mónica Garza se consolidó en la industria como una de las periodistas más reconocidas de México. Su carrera ha sido marcada por su gran talento y rigor periodístico. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. En su paso por ‘Historias engarzadas’ estuvo expuesta a fuertes advertencias por parte de un cantante.

¿Qué dijo Mónica Garza sobre las amenazas que recibió por parte de un cantante?

Mediante una plática con Antonio Castañeda en el programa de YouTube ‘Perversiones de un café’, Mónica Garza, excompañera de Pati Chapoy, comentó que vivió un momento verdaderamente incómodo cuando un cantante le hizo una contundente advertencia durante una entrevista en ‘Historias engarzadas’.

“Hace algunos años, durante la grabación de un capítulo de ‘Historias engarzadas’ con una banda dedicada al género grupero, le saqué al vocalista de la agrupación una investigación que había levantado la DEA sobre ellos a partir de que cantaban corridos tumbados dedicados a cierto personaje”, dijo Mónica,

“Al final de la grabación, este personaje, cuando nos tomábamos la foto, me dijo como en secreto: ‘Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, agregó.

¿Qué hizo Mónica Garza tras recibir una grave amenaza?

Pese a que Mónica Garza se vio envuelta en peligro por esta situación, remarcó que estas palabras solo la motivaron seguir con el rigor periodístico y su libertad de expresión.

“Esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí por hacer mi trabajo y por cuestionar historias que eran la verdad. Ahí la decisión más importante que uno debe de tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”

Por su parte, Mónica Garza no se ha pronunciado con respecto a quién fue quien le lanzó la advertencia. Sin embargo, sus revelaciones no pasaron desapercibidas en redes sociales, en las que ya lanzan versiones de quién pudo haber sido.



