Padre de Héctor Zamorano destapa la terrible causa de la muerte del exacadémico: “Ya no aguantó más": VIDEO

El padre de Héctor Zamorano dio a conocer las causas de muerte del exintegrante de la primera generación de La academia, luego de que se confirmó su fallecimiento, ¿qué le pasó? Aquí te contamos lo detalles.

No te pierdas: Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia: exacadémicas revelan nuevos detalles ¿se quitó la vida?

Revelan las causas de muerte de Héctor Zamorano. / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de La academia?

La muerte de Héctor Zamorano se dio a conocer el lunes 24 de febrero, luego de que los conductores de Ventaneando confirmaron la noticia durante la transmisión. El exintegrante de la primera generación de La academia volvió a ser mencionado públicamente a partir del anuncio realizado en el programa.

La información la respaldó Wendolee, quien se enlazó en vivo y señaló que Zamorano enfrentaba una “enfermedad crónica”. También explicó que atravesaba momentos complejos en el plano emocional. “Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas”, expresó durante la llamada.

En la misma intervención, Estrella compartió que meses atrás el cantante presentó complicaciones en su salud, aunque no detalló las razones. Comentó además que se distanció de varias personas, situación que le generó preocupación y que volvió a mencionarse tras hacerse pública su muerte.

No te pierdas: Muere Héctor Zamorano: el exacadémico que denunció el acoso; ¿en La academia?

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de La academia. / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Zamorano? Su padre revela las causas

Roberto Zamorano, padre del cantante, dio a conocer las causas de muerte de Héctor Zamorano tras hacerse pública la noticia de su fallecimiento. En entrevista con Ventaneando, explicó qué fue lo que ocurrió en los últimos momentos del exintegrante de la primera generación de La academia.

“Dios se los quiso llevar. Así como es querido aquí, también es querido allá. Deseábamos con el alma que ya no sufriera, que descansara. Y Dios nos permitió y nos hizo caso. Murió de un paro cardiorespiratorio y nada más. Ya no aguantó más su cuerpo”, expresó al hablar sobre el deceso de su hijo.

Durante el mismo encuentro, Roberto Zamorano también mencionó una muestra de apoyo recibida por parte de sus excompañeros del programa. “Hay una corona que acaba de llegar muy grande, mandada por los alumnos de La academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerden de eso”, comentó, al referirse al gesto enviado por quienes compartieron escenario con el cantante.

No te pierdas: Muere Héctor Zamorano, primer expulsado de La academia: ¿Como fue de su participación en el reality?

Muere Héctor Zamorano, cantante de La Academia; esto revelaron de las causas de su muerte. / Redes sociales

¿Héctor Zamorano estaba en psiquiátrico? Esto dijo Gabo Cuevas

Durante la transmisión más reciente en su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas habló sobre la situación que atravesaba Héctor Zamorano y señaló que, presuntamente, el exintegrante de La academia se habría internado en un hospital psiquiátrico debido a problemas de salud mental.

“Héctor lo dijo muchas veces: que él tenía un problema muy delicado de ansiedad y depresión. Él estuvo internado; él se internó en algún momento en un psiquiátrico porque él tenía un serio problema”, expresó el comunicador durante la transmisión.

En el mismo espacio, comentó que, según la información que recibió, el cantante presuntamente se habría quitado la vida, aunque subrayó que no podía asegurarlo. “Yo no puedo asegurarlo (que se suicidó), pero a mí me dijo una persona que Héctor decidió dejar de respirar… La familia de él pidió literalmente a sus amigos que honren el nombre de su hijo y que no hablaran de los detalles de la partida de su hijo”, señaló.

No te pierdas: Muere Héctor Zamorano, de La academia; Últimas publicaciones ¿anunciaron que se quitaría la vida? “Una pesadilla”