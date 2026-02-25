Cruz Azul de luto: Confirman muerte de un exjugador y fundador del equipo, ¿quién fue Juan Díaz ‘el Polaco’?

A tan solo un día de que se diera a conocer la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’, se confirma el deceso de Juan Díaz López ‘el Polaco’, exjugador y fundador del ‘Cruz Azul’. Así fue como se anunció la noticia y todo lo que se sabe del siniestro.

Juan Díaz ‘el Polaco’ / Redes sociales

¿De qué murió Juan Díaz López ‘el Polaco’, exjugador y fundador del ‘Cruz Azul’?

La muerte de Juan Díaz López ‘el Polaco’ fue confirmada el pasado martes 24 de febrero en las redes sociales de ‘Cruz Azul’. El equipo compartió un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y se solidariza con la familia.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del Sr. Juan Díaz López ‘el Polaco’, exjugador del Cruz Azul y parte importante en la inscripción del equipo en la segunda división profesional. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos”, se lee.

De igual forma, Víctor Velázquez, actual presidente de Cruz Azul, expresó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“Hoy, con mucha tristeza, supe del fallecimiento de Don Juan Díaz, a quien conocíamos como ‘el Polaco’. Lo recordaremos con mucho cariño como un gran cooperativista y uno de los fundadores de nuestro amado @CruzAzul. D.E.P.”, manifestó.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte. En tanto que la familia no se ha pronunciado ante el hecho.

¿Cómo despidieron a Juan Díaz López ‘el Polaco’, exjugador y fundador del ‘Cruz Azul’?

Debido a que la familia no ha dicho nada sobre el tema, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios de Juan Díaz López ‘el Polaco’, exjugador y fundador del ‘Cruz Azul’. En tanto que los fans del equipo han usado las redes sociales para despedirse de él. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Pronta resignación a la familia”

“Te extrañaremos”

“Vuela alto, papá Juan”

“Gran jugador y mejor persona, descansa en paz, Papá Juan”

“En paz descanse”

“Dios lo tenga en su santa gloria”

“Héroe fundador de la gloriosa Máquina Celeste, descansa en paz, Crack”

¿Quién fue Juan Díaz López ‘el Polaco’, exjugador y fundador del ‘Cruz Azul’?

Juan Díaz López ‘el Polaco’ fue un exjugador y fundador del ‘Cruz Azul’. Su carrera en el equipo comenzó en la década de los 60. Junto a Luis Velázquez Hernández, el famoso fue uno de los pilares para que el equipo entrara al fútbol profesional.

A los 27 años, ‘el Polaco’ y sus compañeros se dieron a la tarea de recaudar cerca de 50 mil pesos para poder entrar a la Federación Mexicana de Fútbol, como equipo de segunda división en la temporada de 1961-1962.

Durante varios años, jugó con el equipo y fue parte importante para que pudieran destacar y, finalmente, llegar a primera división.

