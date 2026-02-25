Héctor Zamorano, de La academia, se internó en un psiquiátrico en sus últimos momentos de vida, revelan

Los fans de ‘La academia’ siguen conmocionados por la muerte de Héctor Zamorano, quien participó en la primera generación del reality en 2002. La noticia fue confirmada el pasado martes 24 de febrero por los conductores del programa ‘Ventaneando’.

Mucho se ha dicho sobre el siniestro. La versión más sonada es que el exparticipante de ‘La academia’ se quitó la vida tras una larga lucha contra la depresión. En medio del luto, se revela, entre otras cosas, que el cantante estuvo internado en un psiquiátrico, ¿cuál fue la razón?

¿Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’, se quitó la vida?

Cuando se dio a conocer la muerte de Héctor Zamorano, el conductor Pedro Sola indicó que, al parecer, el cantante tenía un “cuadro de depresión”. También se mencionó que, hace un año, intentaron contactarlo para una entrevista. El también actor, mediante un mensaje, agradeció el interés, pero señaló que aún no se sentía “listo” para una aparición pública.

“Hace un año, nuestro compañero intentó buscarlo para una entrevista y él le respondió: ‘No estoy hablando con nadie, no me siento listo. Estoy apartado de todo. Cuando me sienta listo, y si aún estás allí, yo te busco’”. Ventaneando

Por otra parte, Estrella, otra exacadémica, admitió que, en los últimos meses, Héctor se había distanciado de la gente. En tanto que Wendolee declaró que su amigo estaba pasando por “momentos muy complicados”, a la par que afirmó que la causa del fallecimiento fue una “enfermedad crónica”.

“Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas”, expresó.

Todo esto ha reforzado la versión de un presunto suicidio. No obstante, la familia no ha querido dar declaraciones al respecto y solo se sabe que el funeral del artista se llevó a cabo el martes 24 de febrero en su natal Veracruz.

¿Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’, estaba enfermo?

Durante la transmisión más reciente en su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas reveló que, presuntamente, Héctor Zamorano habría decidido internarse en un psiquiátrico antes de su muerte, al parecer, por sus problemas de salud mental.

“Héctor lo dijo muchas veces: que él tenía un problema muy delicado de ansiedad y depresión. Él estuvo internado; él se internó en algún momento en un psiquiátrico porque él tenía un serio problema”. Gabo Cuevas

Si bien no quiso dar mayor detalle sobre esta situación, aseguró que Héctor presuntamente sí se había quitado la vida, pero que la mamá se comunicó con todos los excompañeros de él para que no hablaran públicamente de ello.

Cabe destacar que la propia Estrella mencionó que Héctor había pasado una temporada “hospitalizado”. Dijo no poder dar más detalles, pues la madre del cantante no le quiso decir el motivo. Esto confirmaría la información dada por Cuevas.

“Yo no puedo asegurarlo (que se suicidó), pero a mí me dijo una persona que Héctor decidió dejar de respirar… La familia de él pidió literalmente a sus amigos que honren el nombre de su hijo y que no hablaran de los detalles de la partida de su hijo”, indicó.

¿Cuáles fueron las publicaciones preocupantes de Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’?

En 2023, el nombre de Héctor Zamorano fue tendencia debido a los mensajes preocupantes que compartió en redes sociales. Y es que el joven expresaba sentir que la vida “era una pesadilla” y afirmó estar “agotado”.

Por si esto fuera poco, su último post en Instagram, que data de mayo de 2025, expresa que el artista no está “listo” para hablar con la gente y duda si podrá estarlo “algún día”. Tras su muerte, muchos vieron esta publicación con otros ojos y afirmaron que era una señal de que realmente necesitaba ayuda.

“Si no te respondo, no es personal; es solo que no estoy listo y no sé si lo estaré alguna vez” Héctor Zamorano

