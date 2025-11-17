Muere Elizabeth Franz, actriz de Gilmore Girls, a los 84 años tras perder la lucha contra el cáncer

La industria del entretenimiento se viste de luto. A casi dos semanas desde la trágica muerte de Maricarmen Vela, se reporta el fallecimiento de otra icónica actriz. Se trata de Elizabeth Franz, quien es principalmente reconocida por su participación en ‘Gilmore Girls’. La actriz perdió la vida a los 84 años tras una dura batalla contra el cáncer.

Elizabeth Franz, actriz de Gilmore Girls / Redes sociales

Lee: ¿Murió Pedro Torres? Famosos desmienten el rumor y revelan cuál es el estado de salud del productor

¿De qué murió Elizabeth Franz, actriz de ‘Gilmore Girls’?

A través de un comunicado para el medio ‘New York Times’, Christopher Pelham, esposo de Elizabeth Franz, dio a conocer que la actriz había muerto el fin de semana pasado en su residencia de Woodbury, en Connecticut, Estados Unidos.

Si bien no dio muchos detalles sobre la causa, mencionó que la actriz llevaba un tiempo luchando contra el cáncer. También destacó que uno de los medicamentos que tomaba le había provocado algún tipo de reacción negativa.

Hasta el momento, no se han dado mayores declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que, en redes sociales, los fans no han dudado en dar sus condolencias y desearle todo lo mejor a la familia en su duelo.

Cabe destacar que la actriz no tenía hijos conocidos. Se sabe que le sobrevive un hermano llamado Joe. Sin embargo, este no ha querido dar declaraciones sobre el deceso de la famosa.

Elizabeth Franz, actriz de Gilmore Girls / Redes sociales

Te recomendamos: Muere cantante de cumbia tras picadura de avispa: revelan los últimos minutos que vivió en casa

¿Quién fue Elizabeth Franz, actriz de ‘Gilmore Girls’?

Elizabeth Jean Frankovitch, mejor conocida solo como Elizabeth Franz, fue una actriz estadounidense que nació el 18 de junio de 1941. Tenía 84 años al momento de su muerte.

Desde que era niña, se interesó por el mundo del espectáculo, principalmente porque esto le ayudaba a lidiar con las emociones que sentía por los problemas mentales que padecía su madre. Durante muchos años, trabajó como secretaria para pagar su educación en la American Academy of Dramatic Arts (AADA) en Nueva York.

Empezó su carrera en obras de Broadway, destacándose por su talento y profesionalidad. No obstante, su popularidad llegó al máximo nivel cuando participó en ‘Gilmore Girls’, serie lanzada en los 2000. Interpretó a Mia Bass, la dueña de Independence Inn. Apareció durante las primeras temporadas del proyecto.

También estuvo en producciones de renombre como:

Sabrina

La ley y el orden

Grey´s Anatomy

Alone

Loopy

Ganó varios reconocimientos a lo largo de su vasta carrera, incluyendo un Tony Awards. Se casó con Christopher Pelham unos años después de la muerte de su primer esposo, el actor Edward Binns. No tuvo hijos.

Elizabeth Franz, actriz de Gilmore Girls / Redes sociales

¿De qué trata ‘Glimore Girls’ y dónde verla?

‘Gilmore Girls’ es una serie cómica estadounidense que cuenta las aventuras de Lorelai Gilmore y su hija Rory Gilmore, quienes viven en el pintoresco pueblo de Stars Hollow. Se estrenó en el año 2000 y duró 7 temporadas. Tiene un total de 153 capítulos.

Está disponible en las plataformas de Netflix y HBO MAX. Es considerada una de las series clásicas de Estados Unidos y, en su momento, se emitió en diversas partes del mundo.

Mira: Muere querida cantante, a los 42 años, tras un dura batalla contra un agresivo cáncer en los pulmones