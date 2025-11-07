Muere actriz de ‘El chavo del ocho’ a los 87 años, ¿quién era Maricarmen Vela y qué le pasó?

El entretenimiento mexicano se viste de luto ante la inesperada muerte de María del Carmen Vela, mejor conocida como Maricarmen Vela, a los 87 años. Era principalmente famosa por su participación en ‘El chavo del ocho’ y ‘Mujer casos de la vida real’. Esto es lo que se sabe.

Maricarmen Vela / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Maricarmen Vela?

La noticia de la muerte de Maricarmen Vela fue dada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Mediante un comunicado, lamentaron el deceso de la actriz y se solidarizaron con la familia para que pudiera sobrellevar su duelo de la mejor manera posible.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, “Maricarmen Vela”, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, informaron.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido esclarecidas. Si bien, en redes sociales, se ha especulado que podría haber sido por algo relacionado a su avanzada edad, la realidad es que los familiares no han querido dar un anuncio oficial y se desconoce cuándo o dónde serán los ritos funerarios.

En tanto que los internautas no han dudado en llenar la publicación con comentarios enviando sus condolencias a los allegados de la actriz y recordando parte de su vasta trayectoria. Algunos usuarios expresaron:

¿Por qué Maricarmen Vela se retiró del medio artístico?

Maricarmen Vela debutó como actriz en 1958, con la película ‘Te vi en TV’. A partir de allí, trabajó en grandes producciones de televisión y cine, siendo conocida como una de las actrices más queridas de México. Varios de los proyectos en los que participó se emitieron en otros países, lo que le valió el reconocimiento internacional.

No obstante, y sorpresivamente, la actriz se retiró en 2020. Nunca se explicaron los motivos. Su última aparición en televisión fue en un capítulo de la serie ‘Como dice el dicho’.

Tras el anuncio de su muerte, muchos recordaron una de las últimas entrevistas que le hicieron para el canal de YouTube del programa. En la conversación, la histrión se notaba sumamente alegre, aunque se quejaba de que no podía salir tanto debido a la pandemia por el COVID-19 que se desató en ese entonces.

“Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, expresó, al mismo tiempo que le recomendaba a la gente cuidarse y tener unión familiar.

¿Quién era la actriz Maricarmen Vela?

María del Carmen Vela, mejor conocida como Maricarmen Vela, es una actriz de origen español que nació el 9 de noviembre de 1937. Tenía 87 años al momento de morir. Desde que era joven, se interesó por el medio artístico y, en algún punto, se mudó a México en busca de mayores oportunidades. Se nacionalizó mexicana en 1964.

Su debut en televisión fue en 1958, con un papel menor en la película ‘Te vi en TV’. A partir de allí, participó en más proyectos importantes. Estos son algunos de los más reconocidos:

Dos locos en escena

Pecado de juventud

Imagen de muerte

Los miserables

Papá soltero

Quinceañera

El chavo del 8

Clarisa

Mujer casos de la vida real

Piel de otoño

Como dice el dicho

En cuanto a su vida privada, se desconoce si estaba casada, pero se sabía que tenía dos hijos que, al parecer, no pertenecían al mundo del espectáculo.

