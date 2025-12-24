Muere Epic Gamer Grandma, la abuela gamer más famosa de TikTok y su familia revela detalles

La comunidad digital se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Epic Gamer Grandma, una de las creadoras de contenido más reconocidas de TikTok y considerada la abuela gamer más famosa de la plataforma. La noticia fue dada a conocer por su familia, quienes informaron que murió en paz, acompañada por sus seres queridos, luego de enfrentar durante varios meses complicaciones graves de salud.

Epic Grandma Gamer / Captura de pantalla

¿Quién era Epic Gamer Grandma y por qué se volvió viral en TikTok?

Agnes, conocida en redes como Epic Gamer Grandma, se volvió una figura ampliamente reconocida en TikTok por compartir videos jugando videojuegos, principalmente Minecraft, acompañados de comentarios espontáneos y escenas cotidianas de su vida. Su contenido se distinguía por mostrar a una adulta mayor interactuando con un entorno digital generalmente asociado a generaciones más jóvenes.

Con el paso del tiempo, sus publicaciones comenzaron a acumular millones de visualizaciones y seguidores de distintas edades y países. En sus videos no solo aparecía jugando, sino también realizando actividades como tejer, jugar bingo y convivir con su familia, lo que amplió el alcance de su audiencia más allá del público gamer.

Su nieto, conocido como Culsan, tuvo un papel central en la gestión de sus redes sociales y en la interacción con los seguidores. A través de él, la comunidad conoció más detalles de la vida cotidiana de Agnes y del proceso que la llevó a convertirse en una creadora de contenido reconocida a nivel global.

¿De qué murió Epic Gamer Grandma?

La familia informó que Epic Gamer Grandma murió tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Desde octubre, su nieto Culsan había comenzado a compartir actualizaciones sobre su estado médico, luego de que Agnes fuera hospitalizada.

En ese momento, explicó que la situación era delicada y solicitó a los seguidores mantenerla presente en sus pensamientos, con la expectativa de poder comunicar avances favorables. Sin embargo, con el paso de las semanas, las actualizaciones reflejaron un panorama cada vez más complicado.

En mensajes posteriores, Culsan señaló que las probabilidades de que su abuela regresara a casa eran cada vez menores, información que generó una fuerte reacción entre los seguidores que habían acompañado a Agnes durante años a través de TikTok y otras plataformas.

El fallecimiento ocurrió el domingo 21 de diciembre, de acuerdo con la información difundida por la familia. Se detalló que Agnes murió en paz y que estuvo acompañada por su hija Pauline en sus últimos momentos.

Epic Grandma Gamer / Captura de pantalla

¿Qué dijo la familia tras la muerte de Epic Gamer Grandma?

La noticia de su muerte fue confirmada inicialmente a través de la cuenta oficial de Instagram de Epic Gamer Grandma. En la publicación se informó que Agnes “partió en paz” y que estuvo acompañada por su familia, en particular por su hija Pauline.

Horas más tarde, su nieto Culsan compartió un mensaje más extenso y personal, en el que explicó que su abuela se fue rodeada de amor. En su publicación, señaló que la familia encontró consuelo al saber que Agnes no estuvo sola en ningún momento.

“Dejó este mundo de la misma forma en la que vivió: rodeada de amor”, escribió Culsan, quien también confirmó que su abuela falleció mientras sostenía la mano de su hija Pauline. En otro fragmento de su mensaje, expresó que la familia atravesaba un proceso de duelo tras haber presenciado el deterioro progresivo de su salud en los últimos meses.

Culsan también recordó que, durante ese periodo, Agnes fue perdiendo poco a poco la capacidad de comunicarse, situación que compartió abiertamente con la comunidad que seguía de cerca cada actualización sobre su estado.

Epic Gamer Grandma acumuló millones de seguidores en TikTok, donde sus videos combinaban videojuegos, comentarios espontáneos y escenas de su vida diaria. Su contenido la posicionó como una figura reconocida dentro y fuera del entorno gamer, y su fallecimiento generó múltiples reacciones de usuarios que siguieron su trayectoria en redes sociales.

