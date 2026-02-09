¿Indirecta para Fabiola Campomanes? Tras compartir video del funeral de su mamá, Ferka dice: “No entiendo”

Hace poco, Fabiola Campomanes anunció la muerte de su mamá. A través de un corto, pero emotivo mensaje en redes sociales, la actriz contó que su mamá había fallecido el pasado 7 de febrero. No quiso mencionar las causas.

Tras lo ocurrido, Campomanes compartió unos videos del funeral en Instagram. Si bien para algunos fue un gesto muy significativo, otros no dudaron en criticarla por “exponer un tema familiar tan privado”. Aparentemente, la misma Ferka también habría criticado esta acción. Esto fue lo que dijo.

Ferka / Redes sociales

Te podría interesar: Jorge Losa revela si Ferka lo amenazó después de su ruptura y presunta infidelidad ¡destapa todo!

¿Cómo fue que Fabiola Campomanes se despidió de su mamá?

Mediante Instagram, Fabiola Campomanes mostró un poco de cómo fue que despidieron a su mamá. En uno de los videos, se le puede ver a la exparticipante de ‘La granja VIP’ dedicándole unas emotivas palabras.

“La que me sostuvo cuando no sabía sostenerme. La que me levantó cuando me caí. La que me enseñó a volver a empezar más veces de las que puedo contar. Mi mamá no solo me dio la vida, me enseñó a vivirla. Me enseñó a amar, a resistir, a ser fuerte y también a ser suave. Aunque hoy su cuerpo descansa, todo lo que ella cosechó en mí sigue y seguirá”, se le escucha a decir al borde de las lágrimas.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue que, en otro video, se les viera a todos los asistentes, incluida la actriz, cantar a todo pulmón ‘El Noa’, uno de los sencillos más icónicos y alegres de Juan Gabriel.

Si bien la celebridad explicó que su madre fue quien lo pidió antes de fallecer, muchos usuarios no dudaron en criticarla, principalmente por exhibir lo que consideran “uno de los momentos más íntimos”. Pese a todo, sus fans la defendieron y señalaron que Fabiola podía “vivir su duelo como lo quisiera”.

No te pierdas: ¿Linet Puente y Ferka despedidas de La granja VIP? Conductor de Venga la alegría sorprende como panelista

¿Ferka le tiró una indirecta a Fabiola Campomanes por mostrar el velorio de su mamá?

Luego de que Fabiola Campomanes subiera los videos del funeral de su mamá, Ferka lanzó un mensaje que, para muchos, era una crítica contundente a la actriz. Y es que la conductora de ‘Venga la alegría Fin de semana’ dijo no entender por qué la gente sube imágenes de velorios.

“Híjole… perdón, pero no entiendo el porqué de subir a redes un funeral” Ferka

Si bien no mencionó nombres, muchos creen que hacía referencia a las acciones recientes de Campomanes. Incluso, algunos teorizan que se podría tratar de un dardo para la familia de Pedro Torres, quienes hasta posaron junto al féretro, tal como te mostramos en TVNotas. En ese entonces, los familiares explicaron que el último deseo del productor era que su último adiós fuera documentado.

La opinión de la panelista de ‘La granja VIP’ causó muchas posturas divididas. Si bien algunos consideran que es una “falta de respeto”, otros creen que no tiene “nada de malo” y hasta lo compararon con compartir un nacimiento u otro hecho importante en redes.

Hasta el momento, ni Fabiola se ha pronunciado a las críticas, así como tampoco Ferka ha aclarado si realmente su mensaje era un ataque para la actriz y/o la familia de Pedro Torres.

Ferka / Redes sociales

¿Ferka y Fabiola Campomanes son amigas?

Realmente Ferka y Fabiola Campomanes no son cercanas, pero sí llegaron a trabajar juntas el año pasado, en ‘La granja VIP’. En dicho proyecto, Campomanes era participantes, mientras que la conductora era panelista.

Ferka nunca criticó a Fabiola directamente y su interacción fue muy poca. La más recordada fue cuando le preguntó si se sentía excluida o rechazada por sus compañeros de ‘La granja’. De igual forma, la actriz tampoco ha dicho algo malo de su colega. Tras salir del show, solo se limitó a decir que, pese a todo lo que vivió, se sentía agradecida con la producción.

Mira: ¿Jorge Losa le puso los cuernos a Ferka con conductora de La casa de los famosos México? Él rompe el silencio