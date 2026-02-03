Jorge Losa revela si Ferka lo amenazó después de su ruptura y presunta infidelidad ¡destapa todo!

Jorge Losa rompió el silencio sobre los rumores que surgieron tras su polémica ruptura con Ferka. En sus declaraciones, abordó las versiones que circulaban acerca de supuestas amenazas y aclaró cómo se desarrollaron los hechos, ofreciendo su versión de lo ocurrido sin entrar en juicios sobre la otra parte.

¡Explosivo! Jorge Losa habla sobre Ferka y los supuestos mensajes con amenazas. / Foto: Redes sociales

¿Ferka amenazó a Jorge Losa?

Jorge Losa aclaró los rumores sobre supuestas amenazas de Ferka. Señaló que no ha recibido ningún mensaje intimidatorio y que su relación con la cantante, aunque concluida, se mantiene dentro de un marco de respeto mutuo.

“Ferka no me ha mandado ningún mensaje de amenaza, por lo menos yo no he percibido ninguna amenaza de ella, al contrario, estaba diciendo que al final es muy respetable la decisión que quiera tomar o las cosas que quiera hacer”, dijo el exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 durante una entrevista con De primera mano.

Además, destacó que guarda los recuerdos de la relación de manera positiva y que cada experiencia le permitió aprender lecciones importantes. “Está claro, yo me lo imaginé porque al final del día yo lo que viví lo puedo atesorar de una manera muy bonita, lo que viví lo puedo guardar en mi baúl de mis recuerdos y me sirvió para aprender muchas cosas también. Entregué lo mejor de mí, pero las decisiones de ella son totalmente respetables y lógicas en algún punto”, añadió.

Losa dio que no alberga rencores y que su postura es de cordialidad con Ferka y con quienes lo rodean, pues, reiteró, “yo siempre le he deseado lo mejor, pero no solo a ella, a todo el mundo, soy una persona que no suele tener enemigos y es muy difícil calentarme la cabeza para que yo me lleve mal con alguien, suele ser raro porque no guardo rencores en mi corazón”.

Se acabaron los rumores: Jorge Losa habla sobre Ferka y las presuntas amenazas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Jorge Losa sobre el hijo de Ferka?

Jorge Losa habló sobre la relación que mantenía con el hijo de Ferka y cómo la ruptura con la cantante también implicó un proceso de desapego con el menor. Señaló que, aunque ya había asumido la separación con Ferka, tuvo que enfrentar un nuevo vínculo emocional al darse cuenta de que también tendría que distanciarse del niño con quien convivía.

“Sí, siento que es un segundo desapego porque si en algún momento me desapegué bien de ella, no lo había hecho del niño y me di cuenta. Tú en tu cabeza dices ‘Wow, no lo voy a ver más, me voy a tener que desapegar de él’ y empieza ahí el otro desapego y tu otro trabajo”, comentó Losa, describiendo la complejidad de este proceso emocional y la necesidad de adaptarse a la nueva dinámica familiar.

El cantante reconoció que este desapego representa un reto distinto, diferente al que vivió con Ferka, y que requiere tiempo y esfuerzo para manejarlo de manera consciente. Según Losa, es un proceso de ajuste en el que aprende a separar los lazos afectivos sin dejar de valorar los momentos compartidos.

Jorge Losa reveló cómo lleva su desapego tras la ruptura con Ferka. / Foto: Redes sociales

¿Por qué terminaron Jorge Losa y Ferka?

Jorge Losa y Ferka pusieron fin a su relación en 2024, después de nueve meses juntos. Según el propio Losa, la ruptura se dio inicialmente por falta de compromiso de su parte, mientras que posteriormente surgieron versiones sobre una infidelidad del actor con Serrath, mismas que la conductora compartió públicamente con pruebas. A pesar de esto, en septiembre de 2024 decidieron darse una segunda oportunidad, pero finalmente Ferka optó por terminar la relación de manera definitiva.

“La decisión final de Ferka responde a que ya tiene claro lo que quiere en la vida. Siempre ha sido una mujer independiente. Nunca ha esperado nada de ningún hombre. Al contrario, se ha enamorado tanto que los ha apoyado en todos los aspectos, pero todo tiene un límite. Ella es una mujer que lucha por salir adelante sola. ¿Crees que se va a detener por un hombre? ¡Jamás!”, señalaron fuentes cercanas a la conductora, explicando la postura que tomó para cerrar este capítulo.

Una fuente cercana a TVNotas agregó que Ferka se cansó de esperar a un hombre que no estaba listo para asumir una relación estable. “Se han especulado infinidad de teorías sobre la ruptura entre Ferka y Jorge, que ella le fue infiel ¡es una total mentira! Nada de eso es cierto. Ella se cansó de mantenerlo”, comentó, destacando que la conductora se sintió desgastada por asumir la responsabilidad económica y emocional en la relación. La fuente concluyó que, aunque hicieron planes juntos, con el tiempo esas promesas se volvieron insostenibles y Ferka decidió priorizar su propia estabilidad y objetivos personales.

