Polo Morín enciende las redes con picantes imágenes y poca ropa, usuarios suspiran: ¡así luce el actor! FOTOS
El actor mexicano de telenovelas, Polo Morín, encendió las redes sociales al publicar atrevidas fotos. Miles de usuarios se dieron cita en los comentarios. ¿Cómo luce?
Febrero inició fuerte, más allá de una noticia trágica o un anuncio televisivo, el nombre de Polo Morín acaparó titulares en redes sociales. El actor mexicano realizó una publicación y encendió las conversaciones en internet, desatando una ola de comentarios, memes y piropos entre sus millones de seguidores. La foto, en la que se le ve posando con una actitud atrevida y estética provocadora, bastó para impactar al mundo digital. ¡Te mostramos las imágenes!
¿El actor Polo Morín no es llamado a telenovelas tras “salir del clóset”?
Hace algunas semanas Polo Morín, en entrevista para TVNotas, contó el difícil proceso que ha significado para él haberse declarado abiertamente ‘gay’. Hasta hace seis años, Polo era protagonista de importantes producciones, pero parece que ese escenario se detuvo:
“Era el tipo de personajes que me daban antes, pero tras haber salido del closet, ya no me los ofrecen. No quiere decir que sean los únicos personajes que hay, o que yo a fuerza quiera ser el galán, pero no creo que tu vida personal tenga que ver con el tipo de personajes que desarrollas. Sin embargo, ya desde el casting, es diferente. Por eso ya no me ha interesado hacer telenovelas”, dijo Morín.
Aunque antes tenía la intención o la “necesidad” de regresar a trabajar en televisión, esa sensación se acabó, además de que no han habido proyectos que le llamen la atención:
No ansío regresar. Si se da, sí, pero que muera de ganas no. No hay proyectos que me llamen la atención por lo pronto. No había proyectos con personajes que me interesaran o que yo diera con el perfil. Tampoco se trata de trabajar por trabajar.
Te puede interesar: Lambda García batea a uno de sus ardientes ex: “Qué chido que lo piense... ya lo pasado, pasado”
¿Cuáles son las “atrevidas” fotos que Polo Morín compartió en redes sociales?
Todo comenzó cuando Polo Morín, famoso actor de telenovelas, compartió en su cuenta oficial de Instagram, una serie de imágenes, al parecer de una sesión, en la que aparece solo con una prenda de ropa.
Polo Morín, debido al atrevimiento de sus fotografías, hizo una invitación a sus seguidores: “Si les gusta… quizá haya parte II)”, algo que la gran mayoría respondió con positividad. Aquí algunos de los comentarios:
- “Dios santo, Polo, me va dar ataque un cardíaco”,
- “Wow, eres tan perfecto y hermoso”,
- “Sabroso, delicioso, cosa bien hecha” y,
- “Aplausos porque se ve el trabajo y disciplina”.
En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales durante el fin de semana. ¿Habrá segunda parte?
Lee: Polo Morín dice que Lambda hizo ‘una burrada’ al hablar de Sherlyn
¿Quién es Polo Morín y en qué telonovelas ha participado?
Leopoldo “Polo” Morín Garza, nacido en 1990, es un actor, modelo y figura pública mexicana, conocido por su trabajo en televisión, cine, teatro y plataformas de streaming.
Polo Morín comenzó su carrera artística con apariciones en episodios de La rosa de Guadalupe entre 2010 y 2013, lo cual le dio sus primeras oportunidades frente a cámara.
Algunos de sus papeles importantes son:
- Último año (MTV) – como Nicolás “Nico” Montes,
- Gossip girl: Acapulco – como Eric López‑Haro,
- Mi corazón es tuyo – hizo a Fernando Lascurain Diez,
- Sueño de amor – como Pedro Carmona,
- El bienamado,
- Tenías que ser tú y,
- Sin miedo a la verdad.
Tal vez te interese: Ricardo Peralta: Polo Morín lo defiende tras abucheo en premier, pese a que el influencer lo criticó