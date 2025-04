Lambda García batea a uno de sus ardientes ex: “Qué chido que lo piense... ya lo pasado, pasado”

Recientemente causó mucho revuelo que Polo Morín, ex de Lambda García, confesó que quiso morir tras su ruptura. Recordemos que los actores tuvieron una relación intensa que se hizo pública en 2017.

Sin embargo, al parecer hubo problemas en el paraíso pues Polo Morín destapó que su relación llegó a su fin. En TVNotas nos enteramos que la causa del truene fue que Lambda le puso el cuerno con su mejor amigo, Luis Carlos.

Lambda García y Polo Marín / Instagram

En una entrevista muy reciente para el pódcast de Roberto Carlo, Polo reveló que tuvo una crisis emocional terrible cuando se acabó su relación con Lambda:

“Le hablé a mi mamá... Le dije: ‘Por favor, vente conmigo porque no estoy pudiendo, ya no quiero estar en esta vida’” Polo Morín para el pódcast de Roberto Carlo

Pese a la dura separación, ¿Polo quisiera regresar con Lambda? o ¿A quién bateó el actor? Hay más hombres que han ocupado el corazón de García. Continúa leyendo.

¿Lambda García quién más fue su novio? ¡Luja Duhart!

A finales de 2020 y principios de 2021, los actores Lambda García y Luja Duhart vivieron un apasionado romance, aunque con un final muy tormentoso. Ambos se negaron a revelar las razones, pero el primero sí hizo un video en sus redes sociales al borde del llanto, donde aseguraba que estaba muy triste, que le dolía mucho, que la había pasado muy mal y que así se habían decidido las cosas por un bien común.

Meses después, Lambda inició una relación muy estable con el actor Diego Oseguera. Su noviazgo terminó a principios de 2024. Ante esta situación hace unos meses entrevistamos a Luja Duhart sobre una posible reconciliación con Lambda. Aunque primero nos dijo que no lo creía, porque ya lo habían intentado 2 veces y una tercera ocasión sería de tercos, después nos dijo que estaba abierto y que todo podía pasar, y que, si el destino así lo decía y ambos conectaban en la misma vibración, por supuesto que sí.

Liliana Carpio y Archivo TVNotas / Redes Sociales

¿Por qué no regresa Lambda García con Luja Duhart?

Hace unos días nos encontramos a Lambda y le preguntamos al respecto. Muy tajante nos dijo: “Yo sí descarto reconciliaciones. Eso se queda atrás. Ya lo pasado, pasado”. Sobre qué opina de que Luja esté abierto a esa posibilidad, contundente dijo: “Qué chido que lo piense, pero una cosa es lo que piense y otra que vaya a suceder”.

Le preguntamos por qué ya no volvería con él. ¡Reveló que se trata de motivos privados!

“Eso ya es muy personal”. Lambda García

“Estoy muy contento y tranquilo, abrazo lo que venga. Me siento estable, en busca de estar feliz en un futuro cercano. Me encantaría volver a enamorarme. Yo siempre he dicho que el amor mueve al mundo. Eso es bien bonito”.

Lambda García y Luja Duhart / Redes sociales

¿Quien es Lambda García en Juegos de amor y poder? ‘Patricio Ferrer’

Finalmente, Lambda nos habló de su participación en la telenovela Juegos de amor y poder, que este pasado lunes se estrenó por Las estrellas: “Es un thriller policiaco. Mi personaje va a dar mucho de qué hablar. Él y la protagonista, Claudia Martín, son de los que más brillan, porque todos los demás son muy densos”.

Su personaje, “Patricio Ferrer”, va a causar controversia, ya que vivirá un triángulo amoroso con otros 2 hombres, interpretados por Alan Slim y Carlos Said, lo cual será muy novedoso en la televisión mexicana.

