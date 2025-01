Luja Duhart y Lambda García ¿juntos de nuevo? ¡Hasta desea tener un hijo!

El actor y cantante Luja Duhart se encuentra muy contento ya que comenzó una serie de conciertos acústicos para impulsar esa faceta de su carrera. Además, se dice que pronto se hará el anuncio de la vuelta en cartelera de obras como ‘Mamma mía!’ y ‘Los locos Addams’, de las cuales es protagonista.

En TVNotas le preguntamos cómo inicia 2025: “Estoy soltero. Con mucho frío. Tengo nada más el calentador en la casa. Estoy abierto al amor, pero no ha llegado nadie todavía.

Busco la magia en una persona. Una conexión en los ojos, que cuando lo ves sientes eso que no se puede describir. A veces se trata de encontrar a esa persona y otras, te llega, pero no ha llegado.

Entonces, ahorita estoy en un punto muy cómodo en mi vida para enfocarme en mi chamba. En mi proyecto de solista. En estar bien yo. No busco a nadie por la desesperación. Si viene alguien, yo feliz”.

Mira: Captamos a Lambda García y a Luja Duhart haciendo el súper

Liliana Carpio y Archivo TVNotas / Redes Sociales

¿Luja estaría dispuesto a regresar con su expareja, Lambda García?

Su última relación fue con Lambda García hace tres años y con un truene turbulento: “En 2023 que yo estaba en Las estrellas bailan en Hoy, él fue un ratito a vernos al foro. Hubo un revuelo con Galilea Montijo de que: ‘Por favor, regresen’. Yo a él lo recuerdo con mucho cariño. He dicho que es uno de mis más grandes amores porque es un corazón con patas. Pero hay pura amistad, cariño y agradecimiento por lo que se vivió".

“Fue difícil la ruptura. Ya teníamos compromisos para fotos del 14 de febrero. Sin embargo, buscábamos cosas diferentes en ese momento. Tomé terapia y traté de sembrar cosas bonitas en mí. Sigo yendo a terapia y ya se quedó de cajón en mi vida. Mi terapeuta es mi gran amiga Fran Meric”.

Checa: Lambda García se niega a hablar de su rompimiento con Luja

Liliana Carpio y Archivo TVNotas / Redes Sociales

Luja quisiera formar una familia pronto

Le comentamos que Lambda está soltero de nuevo tras terminar con Diego Oseguera. De inmediato se le iluminó el rostro y dijo: “Ah, mira. Muy bien. No me ha dicho nada. No me ha hablado, pero no creo. Ya lo intentamos dos veces. La tercera sería por tercos. Pero siempre tener a alguien que te sume en la vida se agradece. Aunque bueno, estamos abiertos. Todo puede pasar. Si el destino así lo dice (que haya una reconciliación) y si los dos conectamos en la misma vibración, por supuesto que sí".

¿Te gustaría tener hijos? “Me encantaría casarme y tener una familia, pero no recurriría a un método de los que ahora hay. Sí me gustaría que fuese mi hijo. Pedirle a una amiga guapa y soltera, por qué no. Claro. Por supuesto”, finalizó.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

Te puede interesar: Lambda García revela que le hizo fuerte advertencia a Jorge Losa tras regresar con Ferka