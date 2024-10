Lambda García revela que le hizo fuerte advertencia a Jorge Losa tras regresar con Ferka

Lambda García, actor y gran amigo de Ferka, ha revelado que, tras la reconciliación de su amiga con Jorge Losa, tuvo una conversación muy seria con el actor, en la cual le hizo una clara advertencia sobre la relación.

Todo esto ocurre después de un tumultuoso episodio en el que Ferka y Jorge finalizaron su relación debido a una supuesta infidelidad. Ahora, tras su reconciliación, Lambda ha dejado claro que, aunque apoya la felicidad de su amiga, le preocupa que se repita lo sucedido anteriormente.

Hace unos meses, la revista TVNotas reveló detalles de la ruptura, a través de una fuente cercana a la pareja. Según dicha fuente, Ferka decidió terminar su relación con Jorge después de descubrir que el actor habría mantenido una relación secreta con Serrath.

“Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra”, explicó la fuente. Esta situación desató la ruptura, ya que Ferka no estaba dispuesta a permitir más engaños. Además, la actriz había recibido previamente una advertencia para que se cuidara de Serrath, lo cual terminó de

confirmar sus sospechas.

Hace unos días, TVNotas reveló que pudimos hablar con una persona allegada a Ferka y Jorge, quien nos contó que no fue cierto lo de la infidelidad y que todos los amores de los que habla Serrath están solo en su imaginación.

“Serrath se inventó eso de que Jorge andaba mal con Ferka. Tenían problemas, pero no estaban en crisis. Eso lo hizo creer Serrath para desestabilizarlos, y lo logró. La notita que Serrath le dio a Jorge en el teatro, él la vio como un gesto de amistad”, nos contó nuestra fuente.

La influencer ha estado envuelta en diversos escándalos: “A Serrath le encanta estar en medio de la polémica. Ha confesado que tiene que ser famosa, cueste lo que cueste, y no le importa a quién se lleve entre las patas. Es extremadamente guapa. Les encanta a los hombres, pero estos terminan huyéndole”.

Si quieres leer más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión digital o impresa de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Mira: Christian Nodal habría estado en rehabilitación por sugerencia de Pepe Aguilar, aseguran

Ferka y Jorge Losa sí han tenido relaciones.

/ Instagram

Una segunda oportunidad para el amor se dieron Ferka y Jorge Losa

A pesar de este difícil capítulo en su relación, Jorge Losa y Ferka sorprendieron a sus seguidores al anunciar su reconciliación.

El fin de semana pasado, la pareja hizo pública su decisión de retomar su relación, compartiendo un video en redes sociales que generó gran revuelo. En dicho video, se puede ver a Jorge entregando un anillo a Ferka en un romántico escenario, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una propuesta de matrimonio.

Sin embargo, Ferka aclaró rápidamente que el anillo no era de compromiso, sino un “anillo de promesa”. Esto generó confusión entre sus seguidores, quienes le preguntaron directamente en redes sociales si el anillo era el mismo que ya le había dado previamente.

Ante la duda, Ferka respondió: “Promesa”. Con esta declaración, dejó en claro que, aunque han decidido darse una nueva oportunidad, no están listos para dar el paso del compromiso formal. El anillo simboliza su deseo de exclusividad y amor en esta nueva etapa de reconciliación.

Checa: Christian Nodal es abucheado por el público, pero Ángela Aguilar salva la noche

Instagram

La advertencia de Lambda García a Jorge Losa

Uno de los principales amigos de Ferka, Lambda García, no ha sido indiferente ante la situación. Durante una entrevista, Lambda expresó su felicidad por ver a Ferka feliz, pero también confesó que tuvo una conversación seria con Jorge Losa sobre su relación con la actriz.

“Ay no, ya no sé qué hacer con mi amiga, me da todo el gusto del mundo. Me encanta que esté feliz. Me encanta que Jorge haya regresado”, comentó Lambda. Sin embargo, el actor también fue claro con Jorge, dejándole saber que la confianza es algo que se debe ganar y que, en su opinión, las cosas no se habían manejado de la mejor manera en el pasado.

“Ya hablé con Jorge también y le dije: ‘Oye, papito, a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo te quiero mucho. Es una persona entregada, es una persona inteligente, es una persona noble’. La cajeteó, pues sí, todos la hemos cajeteado, ya depende de ellos si van a contentarse, si van a darse otra oportunidad”, comentó García.

Lambda dejó claro que, aunque no considera que Jorge haya sido infiel, sí cree que el actor actuó de forma incorrecta.

“¿Qué es infidelidad? Yo no estoy hablando de que le puso los cuernos o le fue infiel, simplemente hizo las cosas mal. A lo mejor un mensaje mal hecho… Si vas a estar bien con Ferka, con mi amiga, nada más protéjanse los dos, quiéranse, cuídense, respétense y hagan las cosas bien”, agregó Lambda.

De esta manera, Lambda García se ha posicionado como un amigo protector, que vela por el bienestar de Ferka, pero también reconoce que las segundas oportunidades pueden funcionar, siempre y cuando ambas partes sean responsables y sinceras en su relación. Para Jorge Losa, la advertencia fue clara: debe ser consciente de los errores del pasado y evitar repetirlos si desea que su relación con Ferka prospere.

Por ahora, la pareja sigue disfrutando de su reconciliación, y sus seguidores están atentos a lo que deparará esta segunda oportunidad en su historia de amor.

Te puede interesar: Exconductora de ‘Sale el sol’ relata su experiencia con el huracán Miltón