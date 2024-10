¡Serrath está ardida con Jorge Losa!, aseguran: “los amores de los que habla están en su imaginación”

En junio pasado, se dijo que la razón del truene de Ferka con Jorge Losa se habría debido a que, supuestamente, este le había sido infiel con la influencer Serrath. Esta aseguró que Jorge le dijo que la relación de ellos había terminado desde abril pasado y que había muchos conflictos entre ellos.

Una persona allegada a Ferka y Jorge nos contó que nada de eso fue cierto y que todos los amores de los que habla Serrath están solo en su imaginación.

“Serrath se inventó eso de que Jorge andaba mal con Ferka. Tenían rollos, pero no estaban en crisis. Eso hizo creer Serrath para desestabilizarlos. Y lo logró. La notita que Serrath le dio en el teatro a Jorge, él la vio de amistad”.

Nota Jorge Losa a Serrath / Serrath oficial IG:@ferk_1q

Serrath llegó a criticar a Ferka por “hablar mal” de Jorge Losa

En una entrevista que Serrath nos dio aseguró: “Qué feo es que ella tenga que hablar mal de su expareja. Si hubo amor, no se debería después hablar negativamente. No solo me ataca a mí, también a Jorge. Jorge y yo somos acuarianos y nos entendemos mucho”.

Ferka / Instagram: @ponchodenigris / @ferk_q

Aseguran que a Serrath le gusta estar en medio de la polémica

La influencer ha estado envuelta en diversos escándalos: “A Serrath le encanta estar en medio de la polémica. Ha confesado que ella tiene que ser famosa, cueste lo que cueste, y (no le importa) a quién se lleve entre las patas. Es extremadamente guapa. Les encanta a los hombres, pero estos terminan huyéndole”.

“Serrath lleva el papel de ‘villana’ a la vida real. En 2023 señaló que Poncho de Nigris le había tirado la onda y que hasta le fue infiel a Marcela Mistral. ¡Mentira! Nunca hubo nada entre los dos. Mencionó que hasta había fotos y videos. Sí, coincidieron en un evento. Poncho fue amable y platicaron, pero no hubo nada más. Ella lo inventó” Persona allegada a Ferka y Jorge Losa

Poncho de Nigris y su esposa / Archivo TVNotas

Comparan a Serrath con la protagonista de ‘Bebé reno’

“Serrath confesó que tuvo un romance serio con el ecuatoriano Guty Carrera y que no estaba obsesionada con él. En realidad sí lo estaba. Ella lo acusó de haberle sido infiel y Guty le dijo que su romance fue algo ‘pasajero’. Hasta comparó a Serrath con la serie ‘Bebé reno’. La realidad es que Serrath solo imagina que los hombres la aman. Lo mismo pasó con Jorge”.

“Ella se entrega y los atosiga tanto que termina por alejarlos. Ahora que Jorge regresó de La isla, él platicó conmigo y me dijo que durante su estancia allá, no la pasó nada bien. Estar solo, incomunicado, le hizo valorar todas las cosas. Él no quería desmentir a Serrath porque la veía como amiga, pero tuvo muchos meses para meditar su amor por Ferka y no quiere saber nada de Serrath”.

“Ahora que él le dio el anillo de compromiso, Serrath está ardida. Dice que la hizo quedar como tonta y no se lo perdonará. Ojalá y Serrath entienda la lección y no se obsesione con alguien más. El amor le llegará”, concluyó.

Guty Carrera / Archivo TVNotas

¿De qué trata la serie de ‘Bebé reno’?

‘Bebé reno’ es una miniserie de Netflix basada en la obra autobiográfica del actor Richard Gadd.

La serie narra la inquietante experiencia de quien es acosado por una mujer que conoció en un bar. Lo que comienza como una interacción inocente se convierte en una aterradora historia de obsesión y acoso, mostrando el impacto psicológico que esto tiene en la vida del protagonista.

Explora temas de vulnerabilidad, control y trauma, ofreciendo una mirada cruda y realista sobre el impacto del acoso. ‘Bebé reno’ es una serie intensa y emocionalmente impactante.



