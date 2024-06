Serrath le responde a Ferka por señalarla como la otra en su relación con Jorge Losa: "¿Z0rr@ yo?”

Hace unas semanas, Ferka reveló en sus redes sociales que su relación con Jorge Losa había llegado a su fin porque él le fue infiel con Serrath. Platicamos con la tercera en discordia’. Nos aseguró que solo son amigos y que Ferka sacó todo de contexto porque requiere de los escándalos.

“Estoy muy tranquila. Ella saca todo de contexto. No me metí en ninguna relación. Lo que sucedió es que ella no quería que Jorge me hablara y él le dijo tajante: ‘A mí Serrath me cae muy bien y no le voy a dejar de hablar’. Eso fue lo que le dolió. Pero ella puede pensar mil cosas”.

Ferka dijo que vio mensajes entre ustedes... “Ella lo malinterpretó. Yo soy así. Mis amigos me dicen: ‘Mi Serrath. Mi Isis’. Soy cariñosa y cuando le mando una carta a mi papá, le digo así: ‘Tu Isis. Tu Serrath’. Siempre firmo así. A veces, los celos inundan la mente de la gente”.

“Cuando salí de LCDLF, por abril, ellos ya no andaban. Me lo dijo Jorge. Que su relación estaba out. Vivieron juntos. A mí me contó que las cosas no andaban bien. Esa nota se la di en el teatro cuando lo fui a visitar. Tenemos años de ser amigos”.

“Ella no era mi amiga. Que no se quiera poner nombres que no. Amigas mías, son de la infancia y no están en el medio artístico. Siempre me inventan escándalos. Yo estoy en paz. Jorge ahorita está en Grecia, en el reality La isla. Cuando vuelva aclarará todo”.

Ferka aseguró que no tienes tanta trayectoria. "(Ríe) Importante pa’ su vida ya lo soy. Me iré a grabar una serie a España. Yo no tengo necesidad de armar escándalos como ella. Ella es la que los necesita para estar vigente”.

“Qué feo es que tenga que hablar mal de su expareja. Si hubo amor, no se debería después hablar negativamente. En este caso, no solo me ataca a mí, también a Jorge. Entre nosotros solo hay una amistad bonita y yo me aviento el hat3”.

“Jorge y yo somos acuarianos y nos entendemos mucho. Ambos nos hemos dado muchos consejos. Si yo tuviera una relación con él o con alguien, no tendría por qué esconderme. Soy soltera. No tendría bronca en decirlo”.

Ferka subió la foto de una conversación en la que te dice “z0rr@" y tú le respondes que no querías lastimarla.

“Con las palabras que utiliza, ¿qué te puedes esperar? Jorge le dijo que, aunque no le gustara seguiría siendo mi amigo. Nunca le hablé a Jorge de amor. Nada de eso. No hay nada”.

No te bajan de “robamaridos": “No me ha afectado. Mis amistades saben quién soy. No soy la tercera en discordia. Ninguna robamaridos. Al contrario, soy una mujer de verdad que se sabe defender. Por eso llevo años soltera y no voy a dejar a cualquiera entrar a mi vida. Si existen fotos, pruebas de todo lo que dicen, que las muestren. Es difamación”, finalizó.

Así fue el romance entre Ferka y Jorge

Se conocieron en el reality Guerreros 2020.

Jorge comenzó a salir con Ferka en 2022, tras su ruptura con Mayte Carranco.

Entraron a ‘La casa de los famosos México’ en agosto de 2023. Formalizaron su relación y 2 meses después se fueron a vivir juntos.

El 17 de mayo pasado Ferka y Jorge confirmaron su ruptura, después de casi 2 años de estar juntos.

