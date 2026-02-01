Querido actor y comediante muere a los 80 años tras ser hospitalizado ¿Quién fue Fernando Esteso?

La industria del entretenimiento enfrenta una nueva pérdida. En medio del luto por el actor mexicano Gerardo Taracena, se confirma la muerte de otro gran histrión y humorista. Se trata de Fernando Esteso, quien dejó huella en la farándula española, a los 80 años. Esto es lo que se sabe.

¿De qué murió el actor y comediante Fernando Esteso?

Este domingo 1 de febrero, diversos medios internacionales reportaron que Fernando Esteso había muerto. El actor de origen español llevaba varios días internado en el Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Aunque no se revelaron las causas del deceso, se sabía que la celebridad venía lidiando con problemas respiratorios desde el 2021, luego de haberse contagiado de una bronquitis. Aunque en aquel entonces pudo superar la enfermedad, las secuelas lo persiguieron.

Fuentes cercanas a Esteso declararon que su salud había decaído en los últimos meses. Incluso se ausentó de las fiestas navideñas de su familia, pues no se encontraba en condiciones de asistir.

De hecho, el mismo comediante llegó a comentar en 2025 que debía tomar tratamiento médico constante. En ese momento, dijo que, pese a sus complicaciones médicas, siempre se mantenía optimista y dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo.

“Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo. He pasado por altibajos, pero cuando hay uno, toca apechugar y levantarse”, manifestó el año pasado. Hasta el momento, la familia no ha querido pronunciarse ante el siniestro, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Quién era el actor y comediante Fernando Esteso?

Fernando Esteso Allué fue un actor, comediante y humorista de origen español. Nació el 15 de febrero de 1945. Tenía 80 años al momento de su muerte. Comenzó su carrera a los 6 años. No obstante, la fama llegó en los años 80, cuando participó en la película “Los Bingueros”.

A partir de allí, participó en varios proyectos como:

Viva la risa

Los chulos

La Lola nos lleva al huerto

El cura ya tiene un hijo

La que se avecina

Amar es para siempre

Loli Tormenta

A lo largo de su vida, recibió múltiples reconocimientos y se convirtió en todo un referente de la televisión española. A pesar de su avanzada edad, siguió trabajando en diversas producciones.

¿De qué murió Gerardo Taracena?

Un día antes de la muerte de Fernando Esteso, se anunció el fallecimiento del actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue el encargado de anunciar la noticia en redes sociales.

Si bien no se especificó la causa, en redes sociales se ha especulado que, presuntamente, padecía cáncer de garganta. No obstante, esta información no ha sido confirmada. Y es que, hasta el momento, ningún familiar se ha pronunciado.

