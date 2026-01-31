Maribel Guardia de luto: Anuncia la muerte de ser querido en medio de guerra con Imelda Tuñón: “Buen viaje”

Maribel Guardia ha pasado por semanas difíciles. Y es que su exnuera, Imelda Tuñón, ha hecho polémicas declaraciones sobre ella y su esposo, Marco Chacón. También ha mostrado material en el que deja ver que su hijo, aparentemente, la desprecia.

En medio de todo esto, Maribel Guardia se despide de un ser querido que murió hace poco. Esto, a unos cuantos meses de que cumplan tres años desde el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, a causa de un infarto al miocardio.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Cuál fue la muerte que Maribel Guardia anunció en medio de su pelea con Imelda Tuñón?

Se trata de Pedro Torres, afamado productor de televisión. Luego de que se confirmara su muerte el pasado viernes 30 de enero, Maribel Guardia usó sus redes sociales para compartir una foto junto a Torres en el rodaje de ‘Corona de lágrimas’.

En la descripción de su publicación, lamentó el hecho y lo recordó como una persona “visionaria”, que siempre trabajó con “honestidad” y “pasión”. También aprovechó para mandar sus condolencias a la familia.

Maribel Guardia “Buen viaje, Pedro Torres. Tu talento dejó historias que nos acompañarán siempre, tu visión marcó caminos y tu trabajo habló por ti con honestidad y pasión. Gracias por compartir tu don con el mundo y por todo lo que sembraste en quienes te rodearon”

Y agregó: “Tu legado vive. Descansa en paz. Mis condolencias a tu hijo, Pedro Torres Méndez, a Apolonia y a tus seres queridos”.

Por supuesto, fans y colegas del medio artístico se unieron al luto de Maribel. Celebridades como Isabel Madow se dijeron muy dolidas por la noticia, resaltando que el deceso de Torres deja una gran huella en el medio artístico.

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

Pedro Torres, reconocido productor detrás de conceptos como Big Brother México y Operación Triunfo, murió el pasado 30 de enero, tras haber sido diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta la movilidad de quien lo padece, llegando incluso a perjudicar la forma en la que come o respira.

De acuerdo con familiares, Torres pereció “rodeado del amor y la fe” de sus seres queridos. Su hermano, David Torres, comentó que Pedro pasó por momentos sumamente complicados desde que le detectaron su afección en septiembre de 2025.

En una entrevista con los medios, narró que, durante sus últimos momentos, el productor expresó su deseo de ya no hacer sufrir a sus familiares.

“Sufrió, bueno, vivió la enfermedad que es ELA, una enfermedad terrible. Lo enfrentó con mucho valor, con mucha dignidad. Anoche en una unión familiar muy bonita dijo ‘no puedo un segundo más, no los voy a hacer pasar un momento ya fuera de lo aceptable’, y se desconectó”, indicó.

También contó que, tras el funeral, los restos de su hermano serían cremados y después trasladados a Saltillo, donde reposarán en una iglesia junto a las cenizas de su papá.

Pedro Torres / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están peleadas?

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se remonta a inicios de 2025. En aquel entonces, la actriz inició un proceso legal contra su exnuera, alegando que esta no cuidaba bien a su nieto y que era adicta a las sustancias. Esto provocó que Maribel tuviera la custodia del menor de forma temporal.

Imelda pudo recuperar a su hijo. Sin embargo, la controversia no paró allí. La también conductora afirmaba que Tuñón no le permitía ver a su nieto y que lo había “envenenado” en su contra.

Por su parte, la cantante no solo aseguró que el pequeño la “despreciaba” por haberlo alejado de ella, sino que también expuso otras cosas como la presunta infidelidad de Marco Chacón y la supuesta falsificación del testamento de Julián Figueroa.

Recientemente, ventiló que, presuntamente, Maribel accedió a ser el premio de una “rifa”, en la que quien ganara podría pasar una noche con ella. Esto fue desmentido por la actriz, quien también reveló que, supuestamente, Ime se quería divorciar de su hijo un año antes de que este falleciera.

La joven mostró capturas en las que se comprobaba que ella y Figueroa estaban bien. Asimismo mostró un video en el que su hijo reiteraba no querer a Maribel.

