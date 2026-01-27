Imelda Tuñón llama a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, “rata” y ¡Explota vs Ana María Alvarado!

La polémica entre Imelda Tuñón y la familia de Julián Figueroa volvió a escalar este fin de semana luego de que la cantante y actriz reapareciera en sus redes sociales con una serie de historias en Instagram donde lanzó señalamientos directos contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, así como contra la periodista Ana María Alvarado. Las publicaciones llegan apenas un día después de que la joven compartiera mensajes que usuarios interpretaron como indirectas dirigidas a su exsuegra.

Te puede interesar: C4 Jiménez filtra nuevo video del motociclista arrastrado en Iztapalapa; Imelda Tuñón alza la voz: “lo mataron”

¿Imelda Garza Tuñón mandó indirecta a Maribel Guardia? / Foto: IG/imetunon

¿Cuál es la problemática de Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

Las rencientes publicaciones de Imelda Tuñón se dan en un contexto marcado por las recientes declaraciones que hizo sobre Maribel Guardia, mismas que generaron una fuerte reacción en redes sociales. Días antes, Imelda sugirió que su exsuegra presuntamente habría tenido conductas contradictorias a la imagen pública que proyecta, tal como que, presuntamente, la actriz habría sido rifada para supuestamente pasar la noche con algunos hombres.

Aunque en las historias más recientes no menciona directamente a Maribel Guardia por nombre, Imelda insiste en que la disputa no se trata de una confrontación personal, sino de un conflicto legal y mediático en el que, asegura, se ha intentado desacreditarla públicamente.

Cabe recordar que el conflicto entre ambas comenzó a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia interpuso una demanda argumentando que Imelda no era apta para cuidar de su hijo debido a presuntas adicciones. Durante ese proceso, el menor fue separado temporalmente de su madre mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Tuñón negó dichas acusaciones y posteriormente recuperó la convivencia con el niño.

Mientras tanto, Maribel Guardia ha mantenido actividad en sus redes sociales enfocada en su carrera profesional y su participación en proyectos televisivos, sin pronunciarse sobre la polémica de manera directa.

Te puede interesar: Las cirugías estéticas de los famosos en 2025: los mejores y peores arreglitos que dieron de qué hablar

Maribel Guardia y Marco Chacón siguen en pleito legal con Imelda Tuñón. / Imelda: Francisco Mancera / Maribel y Marco: @maribelguardia

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Marco Chacón en sus historias de Instagram?

En una de sus historias más recientes, Imelda Tuñón acusó a Marco Chacón de llevar a cabo lo que calificó como una presunta “estrategia mediática” en su contra. Según escribió, mientras él realizaba dichos intentos, ella se encontraba cumpliendo con pruebas antidoping y psicológicas, las cuales —afirmó— fueron entregadas ante las autoridades correspondientes.

“Mientras Marco Chacón hacía sus intentos de ‘estrategia mediática’, trabajamos, hicimos todas las pruebas de antidoping y psicológicas que había que hacer y dimos un golpe de verdad por medio de la justicia” Imelda Tuñón

En ese mismo mensaje, Imelda reiteró que no le fue retirada la custodia de su hijo por decisión propia y negó haberle quitado el menor a Maribel Guardia.

“Yo no le quité el nieto a la señora, ella me quitó a mi hijo” Imelda Tuñón

Te puede interesar: ¿Qué famosos dejaron de hablarse en 2025 y por qué rompieron su amistad? Pelea y traición en el espectáculo

Historias de Imelda Tuñón / Captura de pantalla

Imelda Tuñón / Captura de pantalla

¿Por qué Imelda Tuñón criticó a la periodista Ana María Alvarado?

En otra historia, Imelda Tuñón se refirió directamente a la periodista Ana María Alvarado, a quien acusó de desinformar al público respecto a su situación legal y personal. Como parte de su argumento, la cantante compartió una imagen de un ticket de compra de una tienda de conveniencia, fechado por la mañana, con el objetivo de desmentir versiones que, según ella, insinuaban consumo de alcohol u otras conductas indebidas.

Imelda escribió que presuntamente no existía ningún lugar donde Marco Chacón dejara dinero de manutención de su hijo y pidió a la comunicadora “hacer bien su trabajo”. Además, calificó como lamentable una supuesta denuncia por daño psicoemocional atribuida a una persona que, según ella, “nunca existió”.

La artista también señaló que ha tenido oportunidades de proceder legalmente contra periodistas que, desde su punto de vista, han utilizado declaraciones falsas, documentos incorrectos o material que considera apócrifo, pero afirmó que no lo ha hecho en los seis años que lleva de carrera pública.

Te puede interesar: Las +20 peleas de los famosos más sonadas en 2025: traiciones y escándalos que sacudieron al espectáculo