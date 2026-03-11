¿Imelda Tuñón demandará a José Manuel Figueroa? Tras polémico audio sobre Julián Figueroa, le envía mensaje

El conflicto entre Imelda Garza Tuñón y José Manuel Figueroa continúa dando de qué hablar y ahora suma un nuevo capítulo. Luego de que se filtrara un audio en el que la viuda de Julián Figueroa hace fuertes señalamientos contra el hijo de Joan Sebastian, el cantante decidió tomar acciones legales.

Sin embargo, lejos de guardar silencio, Imelda ya reaccionó públicamente, habló de la demanda en su contra y hasta le envió un mensaje al intérprete. ¿Habrá pleito legal? Esto dijo.

Mira: Imelda Tuñón le responde a Niurka tras opinar sobre su pleito con Maribel Guardia: “Bendiciones”

¿Imelda Tuñón a la cárcel? José Manuel Figueroa confirma demanda y advierte; “O me comprueba o que pague” / Redes sociales y canva

¿Por qué José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón?

La polémica comenzó el pasado 5 de febrero, cuando se filtró un audio de una conversación privada entre Imelda Tuñón y su madre.

En la grabación, la cantante habla sobre presuntos episodios ocurridos dentro del entorno familiar de Julián Figueroa y menciona que, según lo que se habría comentado en su momento, el joven presuntamente habría sido víctima de abuso cuando era niño.

En ese contexto, Imelda señaló que el presunto responsable habría sido su hermano mayor, José Manuel Figueroa. También aseguró que el tema surgió mientras recordaban situaciones del pasado y que su madre reaccionó conmovida al escuchar lo que, según ella, Julián phabría contado años atrás.

Las declaraciones causaron gran impacto por la gravedad de los señalamientos. Tras la difusión del audio, José Manuel Figueroa respondió que llevaría el caso ante las autoridades para que se investigaran las acusaciones.

El cantante confirmó posteriormente que interpuso una demanda contra Imelda Garza Tuñón por daño moral, además de presentar denuncias por violencia familiar y mediática, al considerar que sus declaraciones afectaron gravemente su imagen pública y su carrera.

Incluso, de acuerdo con su equipo legal, el artista estaría solicitando una compensación económica al asegurar que la controversia le hizo perder proyectos profesionales.

Mira: ¿José Manuel Figueroa se quedó sin trabajo por culpa de Imelda Tuñón? ¡Habría manchado su carrera!

Imelda Tuñón sostiene acusaciones contra José Manuel Figueroa: “No lo puedo desmentir” / Redes sociale

Imelda Tuñón dice que no teme a la demanda de José Manuel Figueroa: niega haber sido notificada

Imelda Tuñón habló sobre la situación durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, donde fue cuestionada por la prensa acerca del proceso legal.

La cantante aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificada oficialmente de ninguna demanda y que, por lo tanto, no tiene información formal sobre el caso.

“Fue algo que no se hizo con dolo, entonces, ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales”, expresó.

Además, afirmó que todo se originó por la filtración de una conversación privada que nunca debió hacerse pública: “Era una llamada telefónica que era privadísima”, comentó, insistiendo en que la situación creció más de lo que ella esperaba.

Checa: ¿Marie Claire Harp arremete contra Imelda Tuñón? Defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de abuso

Imelda Tuñón quedaría fuera de La casa de los famosos por esta importante razón. / Redes sociales

¿Qué mensaje le envió Imelda Garza Tuñón a José Manuel Figueroa tras acusarlo de presunto abuso a Julián Figueroa?

A pesar de la polémica, Imelda Tuñón aseguró que ya intentó acercarse a José Manuel para ofrecerle una disculpa. Según relató, le envió un mensaje directo a través de Instagram luego de que el audio comenzara a circular en redes.

“Yo le mandé un mensaje y le dije: ‘Lamento que se haya filtrado todo esto’” Imelda Garza Tuñón

Sin embargo, Tuñón considera que el daño emocional que pudo haber causado al cantante fue lo que lo llevó a recurrir a la vía legal. Aun así, aseguró que no teme enfrentar el proceso.

“El periodista que la subió se portó como todo un caballero y la bajó cuando le dije: ‘Oye, esto no puede estar público’ y ya, ahí quedó, pero no sé, yo creo que lo dañé mucho emocionalmente. Le dije: ‘Perdóname’, no quería que esto se hiciera así’”, concluyó.

Mira: José Manuel habría demandado a Imelda Tuñón por violencia familiar: ¿Qué pasará con su hijo si va a la cárcel?