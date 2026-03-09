Imelda Tuñón, tras romper el silencio sobre demanda de José Manuel Figueroa, lanza mensaje a Maribel Guardia

La polémica legal entre Imelda Garza Tuñón y José Manuel Figueroa suma un nuevo capítulo. Aunque el cantante presentó una demanda en su contra, la viuda de Julián Figueroa aseguró que hasta ahora no ha sido notificada de manera oficial por las autoridades. En medio de la atención mediática que ha rodeado el caso, la también actriz señaló que, hasta el momento, no ha recibido ningún documento legal que confirme el proceso iniciado por el hermano del fallecido cantante.

No te pierdas: Imelda Tuñón le responde a Niurka tras opinar sobre su pleito con Maribel Guardia: “Bendiciones”

Imelda Tuñón habla sobre demanda de José Manuel Figueroa tras audio filtrado. / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón de José Manuel Figueroa y el presunto abuso a Julián Figueroa?

La difusión de un audio el pasado 5 de febrero generó nuevas reacciones en torno a las declaraciones de Imelda Garza Tuñón. En la grabación, en la que conversa con su madre, la viuda de Julián Figueroa habla sobre hechos que, según menciona, habrían ocurrido en el entorno familiar del cantante y señala que presuntamente él habría sido víctima de abuso presuntamente por parte de su hermano, José Manuel Figueroa.

Durante la conversación, Imelda relata que el tema surgió mientras ambas recordaban situaciones del pasado y comparte que su madre reaccionó conmovida ante lo que, según dice, Julián habría contado en su momento. En el audio también menciona que, dentro del entorno cercano, se habría señalado a José Manuel como el presunto responsable de esos hechos.

En la misma grabación, Tuñón sostiene que Maribel Guardia habría tenido conocimiento de lo ocurrido, pero que presuntamente decidió no intervenir para evitar conflictos dentro de la familia. La difusión del material provocó diversas reacciones debido a la naturaleza de las acusaciones.

Tras darse a conocer el audio, José Manuel Figueroa respondió que prepara una demanda en contra de Imelda. El cantante afirmó que corresponderá a las autoridades investigar lo señalado y sostuvo que ella deberá comprobar sus declaraciones ante la ley.

No te pierdas: ¿José Manuel Figueroa se quedó sin trabajo por culpa de Imelda Tuñón? ¡Habría manchado su carrera!

La viuda de Julián Figueroa habló ante medios sobre el proceso legal que anunció José Manuel Figueroa en su contra. / Redes sociales

¿De qué acusa José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón?

El conflicto legal entre José Manuel Figueroa y Imelda Garza Tuñón no comenzó recientemente. De acuerdo con lo que el propio cantante ha dado a conocer, anteriormente interpuso una demanda civil en su contra por presunto daño moral, luego de las declaraciones que ella realizó y que, según él, afectaron su imagen.

Tiempo después, el hijo de Joan Sebastian informó que presentó una nueva denuncia, esta vez por violencia familiar y mediática. El cantante explicó que decidió acudir nuevamente a las autoridades para que se investiguen los señalamientos y se determinen las responsabilidades correspondientes dentro del proceso legal.

No te pierdas: Maribel Guardia es captada en la Fiscalía… ¿nuevo problema con Imelda Garza Tuñón, su exnuera?

Imelda Tuñón habla de la demanda de José Manuel Figueroa. / Rede sociales

¿Imelda Tuñón ya fue notificada de la denuncia de José Manuel Figueroa y qué dijo sobre Maribel Guardia?

Durante su asistencia a la marcha del 8 de marzo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Imelda Garza Tuñón fue cuestionada por medios de comunicación sobre la demanda que anunció José Manuel Figueroa en su contra. La actriz y cantante señaló que, hasta ese momento, no había recibido ninguna notificación oficial sobre el proceso legal.

Al respecto, explicó que no podía emitir una postura más amplia debido a que no ha sido informada formalmente de la acción legal. “No, todavía no (he sido notificada)”, expresó al referirse al audio que se difundió recientemente.

En ese mismo encuentro con la prensa, la viuda de Julián Figueroa señaló que reconoce el derecho del cantante a proceder legalmente, pero también afirmó que ejercerá su defensa en las instancias correspondientes. “Tiene todo su derecho a demandar, así como yo tengo todo mi derecho de defenderme, esto se arreglará en tribunales, no aquí”, comentó.

Sobre los señalamientos que surgieron tras la filtración del audio y las versiones que han circulado, Tuñón aseguró que cuenta con elementos para respaldar lo que ha mencionado. “Sí (tengo pruebas)”, dijo al ser cuestionada por reporteros.

En la misma conversación también reaccionó a comentarios relacionados con Maribel Guardia, en lo que señala que ella no tiene idea de lo que dijo Imelda sobre el presunto abuso a Julián. Esto dijo:

“Ah, ¿en serio? Qué triste. No les voy a decir absolutamente nada, ella está actuando como una buena madre, entonces”, puntualizó Imelda Tuñón.

No te pierdas: ¿Marie Claire Harp arremete contra Imelda Tuñón? Defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de abuso