Niurka estalla contra Imelda Tuñón y le exige detenerse en pleito con Maribel Guardia: “Que se calle el hocico”

El conflicto legal y mediático entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa generando reacciones dentro del mundo del espectáculo. A un año de que la actriz costarricense presentara una denuncia contra su exnuera, el caso sigue sumando nuevos capítulos, declaraciones públicas y hasta procesos legales.

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Cuál es el origen del conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzó hace aproximadamente más un año, cuando la actriz acudió ante las autoridades para presentar una demanda con el objetivo de cuidar el bienestar de su nieto, esto derivó un proceso legal contra su exnuera.

Desde entonces, el caso ha estado rodeado de declaraciones públicas, entrevistas y versiones que han colocado a ambas en una disputa que también involucra a otros integrantes de la familia, como a Marco Chacón, marido de Guardia, y José Manuel Figueroa, hermano del finado Julián Figueroa.

La polémica se intensificó recientemente después de que Imelda Tuñón realizara declaraciones en las que aseguró haber sufrido violencia durante su matrimonio con Julián Figueroa y hasta que este último había sido víctima de abuso por parte de José Manuel Figueroa. Estos dichos fueron los que derivaron en la denuncia por daño moral presentada por José Manuel Figueroa, quien señaló que las acusaciones afectaban la memoria de su hermano.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón en los juzgados / Francisco Mancera

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre Imelda Tuñón?

Niurka Marcos se sumó a las celebridades que han reaccionado al conflicto que mantienen Imelda Tuñón y Maribel Guardia. En un encuentro con medios, retomado por el canal de YouTube Qué buen chisme, la vedette cubana expresó su postura sobre el tema y pidió a Imelda Tuñón detenerse en medio de las declaraciones que han surgido públicamente en torno a la familia.

Durante su intervención, Niurka lanzó un mensaje directo y elevó el tono al referirse a la situación.

“¡Qué se calle el hocico! Ya deja de drogarte, cállate ya el hocico y sigue tu vida. Ella es la peor enemigo de ella misma (…) Demasiado, ya no sabe qué otro aderezo sumarle a su asquerosidad” Niurka Marcos

En sus declaraciones, también mencionó que durante años la familia había mantenido una relación cercana y armoniosa, algo que, según señaló, cambió tras el fallecimiento repentino de Julián Figueroa.

“Estás de acuerdo que cuántos años duró la familiaridad, la armonía, el amor y en ese lapsus no había tanta porquería” Niurka Marcos

Las palabras de Niurka se viralizaron rápidamente, pero Imelda no ha contestado.

¿Por qué Imelda Tuñón enfrenta una nueva denuncia?

El conflicto legal que rodea a Imelda Tuñón sumó un nuevo episodio luego de que José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian y hermano del fallecido Julián Figueroa, iniciara acciones legales en su contra tras una serie de acusaciones que la viuda del cantante realizó públicamente.

Una fuente cercana declaró a TVNotas que, el origen de la demanda se encuentra en declaraciones y audios que comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales, en los que Imelda Tuñón señaló que José Manuel Figueroa habría abusado de Julián Figueroa cuando este era menor de edad.

Ante la difusión de estas acusaciones, José Manuel Figueroa aseguró que los dichos de su excuñada son falsos y difamatorios. Como respuesta, decidió interponer una demanda civil por daño moral, argumentando que las declaraciones afectan directamente su dignidad, su imagen pública y también la memoria de su hermano, quien falleció el 9 de abril de 2023.

Según versiones dadas a conocer por la fuente, Imelda Tuñón ya habría recibido formalmente la notificación de esta demanda.

De acuerdo con lo revelado, José Manuel Figueroa decidió integrar a la demanda diversas pruebas relacionadas con la repercusión mediática del caso. Entre ellas se encuentran capturas de conversaciones de WhatsApp con periodistas que le solicitaron entrevistas para abordar el tema, lo que, según su argumento, evidencia el impacto público de las acusaciones.

En la demanda civil, José Manuel Figueroa solicita una compensación económica millonaria por daño moral, al considerar que su imagen pública se ha visto afectada y que ha sido objeto de violencia digital y acoso mediático tras la difusión de los señalamientos.

“Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de ¡5 millones de pesos!”. Fuente a TVNotas

Hasta ahora, el proceso legal impulsado por José Manuel Figueroa continúa su curso y serán las autoridades correspondientes quienes determinen el desarrollo y las resoluciones relacionadas con la demanda presentada contra Imelda Tuñón.

