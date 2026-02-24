¿Marie Claire Harp arremete contra Imelda Tuñón? Defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de abuso

En medio de la guerra mediática entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón, se sumó el nombre de José Manuel Figueroa, luego de que la viuda de Julián Figueroa lo acusara, a través de un audio filtrado, de presuntamente haber abusado de su hermano menor cuando este era niño, y asegurara que Maribel lo sabía y no hizo nada.

Ante este fuerte señalamiento, José Manuel Figueroa tomó la decisión de proceder legalmente contra Imelda Tuñón por daño moral.

Mira: ¿Imelda Tuñón a la cárcel? José Manuel Figueroa confirma demanda y advierte; “O me comprueba o que pague”

José Manuel Figueroa lanza advertencia a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el supuesto abuso de José Manuel Figueroa presuntamente a Julián Figueroa?

El pasado jueves 5 de febrero se filtró una conversación en la cual Imelda Tuñón asegura que Julián Figueroa presuntamente habría sido víctima de abuso presuntamente por parte de su hermano José Manuel Figueroa.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’”, se escucha en el audio que Imelda Garza Tuñón reconoció más tarde.

En la grabación Imelda Tuñón lanzó otra explosiva declaración y se escucha que Maribel Guardia supuestamente estaría al tanto de la situación, pero presuntamente habría preferido quedarse callada para evitar conflictos con la familia.

“Me dice: ‘Yo hubiera ido y le saco los ojos’ pero por no meterse en problemas con la familia se quedo callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien”, sostiene el audio.

Mira: Imelda Tuñón, tras demanda de José Manuel Figueroa, recibe fuerte acusación, ¿la tachan de ladrona?

Imelda Tuñón acusa en audio filtrado a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa. / Captura de pantalla: La reina venenosa

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por daño moral

Este martes en TVNotas una examiga de Imelda Tuñón y conocida de José Manuel Figueroa asegura que la viuda de Julián la está pasando muy mal, porque él ya procedió en su contra: “Imelda ya recibió la demanda por daño moral. José Manuel hizo mención en su demanda de todas las disputas familiares en las que ha estado involucrado y que son del dominio público, y menciona el audio que Imelda filtró”.

La fuente nos contó que José Manuel se enteró porque algunos amigos, familiares y periodistas le mandaron mensajes con el audio filtrado: “Se molestó mucho con Imelda. También porque varios medios retomaron la noticia. Esto obra en la demanda. José Manuel mandó las capturas de Whatsapp donde los periodistas le pedían entrevistas. Las utilizará como pruebas”.

Solicitará una indemnización por daño moral, ya que asegura que las acusaciones provocaron la cancelación de presentaciones y contratos con disqueras y empresas, afectando su imagen y exponiéndolo a violencia digital y acoso mediático. Imelda deberá comprobar lo dicho en el audio o enfrentar una millonaria demanda por daño moral y contratos cancelados.

Checa: ¿Ninel Conde demandará a José Manuel Figueroa tras acusación de Imelda Tuñón? Ella dice: “Ya se enterarán”

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre su ex José Manuel Figueroa tras acusaciones de Imelda Tuñón?

La conductora venezolana Marie Claire Harp reaccionó a la polémica de su expareja, José Manuel Figueroa, luego de las acusaciones que hizo Imelda Tuñón en medio de la controversia que rodea a la familia Figueroa.

Durante un encuentro en el programa “Despierta América”, la también modelo calificó como “desafortunadas” las declaraciones que se han difundido y dejó clara su postura al respecto.

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa / Instagram: @marieclaireharp/ @jmfigueroa_mx

“Terrible, unas acusaciones sumamente desafortunadas. Quiero dejar claro que yo no vine a hablar de eso. Puedo decir que ha sido muy desafortunado; he tenido la oportunidad de hablar con él y él es un buen tipo. Hizo lo pertinente al acudir a las autoridades”. Marie Claire Harp

Agrego: “Algo que le aplaudí que puso en sus publicaciones es que defendió la dignidad de una persona que ya no está con nosotros, en este caso su hermano. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie, pero aplaudo y apoyo su decisión de haber denunciado”.

Con estas declaraciones, Marie Claire dejó ver que, pese a su relación pasada con el cantante, respalda que haya recurrido a instancias legales para defenderse de los señalamientos y proteger la memoria de su hermano, Julián Figueroa.

Mira: ¿Imelda Tuñón responde a demanda de José Manuel Figueroa? Lanza nueva denuncia en redes