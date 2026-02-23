Julio César Chávez usó el chip de naltrexona que hoy causa controversia por Julián Figueroa, ¿casi lo mata?

La conversación entre Julio César Chávez y Maribel Guardia encendió nuevamente el debate público. En medio de versiones y especulaciones, el exboxeador y la actriz decidieron hablar sin rodeos sobre uno de los temas más delicados en el mundo del espectáculo: las adicciones, los tratamientos y los rumores que surgieron tras la muerte de Julián Figueroa.

Todo comenzó luego de que el nombre del implante de naltrexona, popularmente conocido como “chip”, volviera a ocupar titulares tras declaraciones de Imelda Tuñón. Las interpretaciones no tardaron en multiplicarse, especialmente cuando en plataformas se insinuó que Chávez habría cuestionado el tratamiento del hijo de Maribel. La tensión escaló tanto que el campeón terminó visiblemente molesto ante la prensa.

Lejos de alimentar la polémica, ambos optaron por aclarar públicamente lo sucedido.

Maribel Guardia confiesa qué lleva siempre consigo para recordar a Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la naltrexona y el famoso “chip” que usó Julián Figueroa?

Durante su encuentro con Maribel Guardia, Julio César Chávez fue directo. Su principal intención fue desmentir versiones que, según él, tergiversaron sus palabras:

“Quiero aclarar que yo nunca dije lo que salió ahí. Lo que deben entender, y lo que es muy importante, es que la gente sepa que tú tienes clínicas de rehabilitación y que, bueno, todos somos hermanos del mismo dolor, porque nuestros hijos han pasado por momentos difíciles”, dijo al inicio de la conversación.

El campeón explicó que el implante de naltrexona ha sido objeto de múltiples mitos: “Pero lo importante es que hablemos de la naltrexona, de este famoso chip al que le han inventado mil cosas: que puede causar la muerte, que puede provocar un infarto. No, eso es totalmente mentira, Maribel”.

Chávez incluso habló desde su propia experiencia familiar: “Inclusive a mi hijo Julio yo se lo puse a los 25 años, consumiendo. Siempre como que paró poquito, ¿no?, pero después siguió consumiendo con ese chip adentro y no le pasó absolutamente nada, gracias a Dios”.

Familia de Julio César Chávez se denuncia tras la detención de Julio César Jr. / Redes sociales

¿La naltrexona pudo influir en la muerte de Julián Figueroa?

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando ambos abordaron directamente el tema que detonó la controversia. Julio César Chávez fue enfático: “O sea, eso no puede causar un infarto, no, de ninguna manera, Maribel. Te lo juro”.

Por su parte, Maribel Guardia también dejó clara su postura respecto al tratamiento que siguió su hijo: “Gracias por decirles que mi Julián, antes de ponerse el chip, estuvo un mes y medio en una clínica. Saliendo de ahí, él quería ponerse el chip. Entonces fue totalmente limpio a que se lo pusieran, porque lo importante es estar limpio, ¿no?”

La actriz subrayó un punto clave que suele perderse en la discusión pública: “Entonces él iba limpio cuando se lo puso, por decisión propia. Tenía 27 años y, bueno, pasó lo que pasó. Pero la naltrexona no tuvo nada que ver”.

Chávez respaldó esa afirmación sin titubeos: “No. Definitivamente no. Imagínate, ya me hubieran matado diez veces”.

Las declaraciones no sólo buscaron frenar rumores, sino también desmontar el miedo que muchos padres podrían sentir ante este tipo de tratamientos.

Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia / Redes sociales

¿Qué tan efectivo es realmente el implante de naltrexona?

Más allá del caso mediático, Julio César Chávez aprovechó para poner los pies en la tierra. El “chip”, explicó, no es una garantía: “Ese chip, Maribel, un día también me lo pusieron a mí. Sí, un día me lo pusieron. Me funcionó al principio, los primeros días. Como que tomabas una cerveza o probabas la c0.c@ína y te daba un efecto raro, pero uno, como es adicto, la neta, le vale gorro”.

El exboxeador fue brutalmente honesto: “Entonces seguí consumiendo con el chip y después se me hizo polvo. Es que dura como tres meses el efecto”.

Julio César Chávez / Redes sociales

¿Qué consejo dieron Julio César Chávez y Maribel Guardia a los padres?

Quizá el momento más humano de la charla llegó cuando Julio César Chávez habló directamente a las familias: “Lo más importante es que muchos papás nos estarán oyendo en este momento, tal vez con problemas con un hijo o una hija que estén en este camino”.

El campeón insistió en algo que, según su experiencia, suele ignorarse: “Yo siempre digo que los padres debemos poner atención a nuestros hijos, prevenir y atender el problema”.

También lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “A veces uno ve normal tomar alcohol, pero hay gente que no puede parar”.

Maribel Guardia finalizó esa visión desde su propia vivencia: “La gente luego nos juzga a los padres porque creen que somos los culpables de lo que les pasa a los hijos. No se pueden imaginar todo el dolor que hay detrás”.