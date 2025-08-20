Julio César Chávez rompe el silencio tras la deportación de su hijo Julio César Jr.

La deportación de Julio César Chávez Jr. a México desató una tormenta de rumores y especulaciones. El hijo del histórico campeón fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, acusado de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado. En medio del revuelo, Julio César Chávez, su papá, rompió el silencio y, con la firmeza que siempre lo ha caracterizado, defendió la inocencia de su primogénito. ¡Te contamos todo lo que dijo!

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Por qué fue deportado Julio César Jr. a México hoy 19 de agosto de 2025?

La mañana del martes 19 de agosto, el nombre de Julio César Jr volvió a acaparar titulares, pero esta vez no por sus peleas en el ring, sino por un proceso legal que lo tiene en el ojo del huracán. El hijo de Julio César Chávez fue deportado desde Estados Unidos a México, tras ser detenido señalado de participación en delitos relacionados con tráfico de armas y crimen organizado.

De acuerdo con lo que se puede leer en un documento público recuperado del Registro Nacional de Detenciones, el llamado ‘Hijo de la leyenda’ fue trasladado a los separos de la jefatura de la PoliciaFederal, Ministerial en el estado de Sonora. Algunos medios revelaron que el boxeador ahora se encuentra en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, ni las autoridades ni los familiares del joven han confirmado públicamente esa información.

La noticia generó un fuerte revuelo en el deporte, el espectáculo y la opinión pública, ya que el exboxeador había mostrado en los últimos años un estilo de vida marcado por polémicas, adicciones y problemas legales.

Pero lo que llamó más la atención fue la reacción de su padre, Julio César Chávez, quien decidió dar la cara ante los medios para dejar claro que, pese a las acusaciones, cree firmemente en la inocencia de su hijo.

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la detención de su hijo, Julio César Jr?

Julio César Chávez, el histórico campeón mundial de boxeo, rompió el silencio sobre el proceso legal que enfrenta su hijo, Julio César Jr,. En un encuentro con medios de comunicación, “el César del boxeo” confirmó que ha tenido contacto directo con Julio César Jr, aunque prefirió no revelar detalles sobre el lugar dónde se encontraba detenido en ese momento.

“He podido hablar con mi hijo. No voy a decir eso (dónde se encuentra) porque es pecado. No puedo hablar del caso de mi hijo, lo único que sé es que confiamos en las autoridades”, explicó ante las cámaras.

¿Cómo reaccionó Julio César Jr al ser acusado de crimen organizado y tráfico de armas?

En la misma entrevista, Julio César Chávez, reveló que su hijo se encuentra sorprendido por las acusaciones que pesan en su contra. Según sus palabras, Chávez Jr. no se siente culpable de nada y niega tajantemente cualquier vínculo con el crimen organizado.

“Mi hijo ni en cuenta, si mi hijo fuera culpable estuviera preocupado, al contrario, dice: '¿todo eso dicen de mí? Yo no pertenezco a ningún cártel’. Mi hijo no pertenece a ningún cártel, ni vende armas. Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, estamos tranquilos, no hay nada”, declaró Julio César Chávez.

Hasta ahora se sabe que Julio César Jr. se encuentra bajo custodia en México, el siguiente paso será enfrentar las acusaciones ante un juez. El proceso legal determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso o si, como sostiene su padre, se trata de una confusión o acusación sin fundamentos.