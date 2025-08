‘Rey grupero’ dejó las adicciones tras intentar quitarse la vida: “Casi me aviento de un bungee sin cuerda”

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como ‘Rey grupero’, luce una figura delgada debido a que se alejó de las drogas, que en algún momento casi causaron que se arrebatara la vida. El ganador de La casa de los famosos All-stars platicó con nosotros.

“Logré bajar de peso varios kilos, tras dejar los vicios de lado: El alcohol, las sustancias y las mujeres. Me metía de todo: Cocaína, pastillas, tusi (conocida como cocaína rosa)”, expresó.

“Empecé desde los 15 años, en fiestas, reventones. Fue en aumento el vicio. Decidí cambiar por mi familia, por mi mujer, Fernanda (Rocha), y mi hijo. Nadie merece tener un alcohólico como pariente”, agregó.

Rey Grupero se sinceró sobre sus problemas con las sustancias. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Por qué ‘Rey grupero’ decidió dejar las sustancias?

Por sus adicciones estuvo a punto de suicidarse: “Hace 2 años decidí dejar todo eso atrás cuando tuve un intento de... Casi me aviento de un bungee sin cuerda. ¡Estaba muy pasado! Fernanda me agarró y me dijo: ‘¿Qué haces? Tienes que pensar en tu vida, en tu futuro y llegar lejos’. Ella tenía mucha fe en que yo iba a tener una carrera muy prometedora”, confesó.

Además, dejó de ser infiel: “Al principio me costó mucho trabajo. Después me di cuenta de que al dejarlo me sentía súper. Hoy, ya no me siento enfermo. No me duele el cuerpo. No tengo remordimientos. Ya no me meto con mujeres que no tienen la misma energía positiva que yo. Solo tengo relaciones con mi mujer. También me costó trabajo dejar a las mujeres. Tenía bastantes. Ahora solo a Fernanda”, indicó.

“Le guardo lealtad. Somos buenos amigos y buena pareja. Llevo 2 años desintoxicado. Julio César Chávez y su hija Nicky, cuando inicié con esto, me propusieron entrar a su clínica gratuitamente, pero les dije que no, que yo podía solo”, narró.

Rey Grupero vivió una fuerte experiencia al dejar las sustancias / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué dijo ‘Rey grupero’ sobre su experiencia al dejar las sustancias?

“Cuando empecé a dejar las sustancias, me daban ganas de beber, pero pensaba en mi familia. Soy bueno, aunque el alcohol te haga ver mala persona. Había veces que, con esas adicciones, se me iba la onda. Me ponía muy mal, agresivo. Llegué a golpear a gente. A un mesero que me salpicó con un poco de agua le pegué. Hoy me siento muy avergonzado”, relató ‘Rey grupero’.

“Me agarré de Dios. La gente se burla de que soy ‘el pastor’. Prefiero estar del lado de Dios que del diablo. Con los vicios, llegas a alucinar. En sueños llegué a ver cosas feas. Me dio la parálisis del sueño, cuando ‘se te sube el muerto’. Escuchaba voces. Sufrí mucho. Ahora, lo veo como una gran enseñanza. Bebía solo por divertirme. Mi vida se me hacía monótona. Beber me hacía sentir bien”. Rey grupero

Manda un mensaje a quienes quieran salir de una situación así: “Hay que tener los hu3v0s para salir. No pienses en ser víctima. Apégate a Dios. Haz ejercicio y ocúpate. El ocio es la madre de todos los vicios”, concluyó.

Aquí, con su novia Fernanda, con quien lleva más de 2 años. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quién es ‘Rey grupero’?

Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como ‘Rey grupero’ influencer y YouTuber mexicano originario de la CDMX.

y mexicano originario de la CDMX. Nació el 1 de mayo de 1987.Se dio a conocer en redes sociales por su canal de YouTube , donde gastaba bromas a personas enla calle, sobre todo les daba pastelazos.

, donde gastaba bromas a personas enla calle, sobre todo les daba pastelazos. Se ha visto envuelto en polémicas, como cuando fingió un secuestro al periodista Gustavo Adolfo Infante. Con Carlos Trejo ‘Cazafantasmas’ terminó en un zafarrancho y tuvo que intervenir la policía.

Ha mantenido romances destacados, entre ellos con Cynthia Klitbo. Aseguró que terminaron por celos de ella.

Ha participado en reality shows como la tercera temporada de LCDLF, de Telemundo, Inseparables: Amor al límite, MasterChef Celebrity 2024 y recientemente La casa de los famosos All-stars, de Telemundo.

