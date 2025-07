Rey grupero rompe el silencio y arremete contra Poncho de Nigris: "¡Me traicionó cuando más lo necesitaba!”

Tras meses de guardar silencio y enfocarse en su proceso personal, Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey grupero por fin rompió el silencio sobre uno de los momentos más oscuros que vivió y, para sorpresa de muchos, el protagonista de esa amarga experiencia fue nada más y nada menos que Poncho de Nigris.

Durante una entrevista en el programa La caminera, conducido por Fran Hevia y Fer Gay, Rey grupero soltó una serie de declaraciones que dejaron más de uno con la boca abierta. Si bien en el pasado se habían cruzado algunas indirectas entre ambos, ahora el influencer fue directo y reveló sus razones para esta enemistad.

Rey Grupero / IG: @alfredoadame.goldenboy / @reygruperomx

¿Qué pasó entre Rey grupero y Poncho de Nigris?

Durante su intervención en el pódcast La caminera, Rey grupero habló con crudeza sobre la época más dolorosa de su vida. Era 2018, había salido de la cárcel tras un altercado con un taxista. Según el testimonio del influencer se subió a un taxi sin saber que los acompañantes eran presuntos asaltantes. Al bajarse, el conductor le exigió una cantidad excesiva de dinero, y al negarse, se desató una pelea.

Sin recursos, y en pleno proceso de dejar el alcohol el influencer llegó a refugiarse en casa de sus padres. El escenario fue sombrío: sin liquidez, con un padre que ya había invertido sus ahorros para sacarlo del “tambo”, y luego vino la pandemia, que debilitó aún más la situación familiar.

Fue entonces que nació su negocio de suplementos: “Me mandaban mi tabulador... Empecé a hacerme de una lana”, dijo. Poncho de Nigris se acercó, pidió proteína con la promesa de una historia en Instagram a cambio. Rey grupero, desesperado, vio una oportunidad para estabilizarse, pero nada llegó: ni publicación, ni ayuda, ni quien lo defendiera cuando su negocio y su salud emocional estaban en juego.

“Mi jefe se puso gravísimo y le escribí: ‘Poncho, me da mucha pena, ¿puedes hacer la historia?’ y ya no me contestó”, lamentó.

Por si fuera poco, tiempo después se enteró que Poncho de Nigris hablaba mal de él en programas y con otros influencers, lo que le costó trabajo y oportunidades. “Me quitaron el trabajo de las proteínas porque él y otro influencer no cumplieron su parte… Mi papá se estaba muriendo. Eso me dolió mucho”.

Poncho de Nigris se puso celoso / Captura de pantalla

¿Poncho de Nigris se besó con la ex de Rey grupero?

La controversia aumentó cuando Rey grupero compartió que, además de negocios fallidos, Poncho de Nigris involucró elementos personales. Aseguró que mientras él estaba en medio de su desintoxicación del alcohol, el regiomontano habló mal de él en televisioras y programas, e incluso contó que Poncho se dio ‘un beso’ con una ex de Rey Grupero: “Estaba bien tomada... habló bien gacho de ti”

Esto puso en evidencia que no solo fue una traición laboral, sino un asunto que tocó fibras personales profundamente sensibles. Y si eso no fuera suficiente, no faltaron quienes señalaron que ese beso también sería una infidelidad de Poncho hacia su propia esposa, Marcela Mistral, un tema que salió a la luz en una disputa anterior, donde Rey Grupero lo acusó de haber “chapulineado” con una ex suya y de “fallarle” como pareja a Marcela.

Poncho de Nigris sería uno de los participantes del nuevo proyecto en Televisa: La Casa de los Famosos México / Instagram: @ponchodenigres / Twitter: @lacasadlfmexico

¿Rey grupero piensa reconciliarse con Poncho de Nigris?

Aunque Rey Grupero ha demostrado que puede dejar atrás los rencores, como lo hizo con Alfredo Adame, en este caso no parece que la reconciliación esté cerca. “Pensé que estaría bueno platicar con él, pero después vi lo que había dicho de mí… Es una súper mala persona”, sentenció.

Aseguró que no se trata de un pleito por atención o fama, sino de una cadena de situaciones dolorosas que le impidieron avanzar. “Teniendo tantas cosas bonitas, se enfoca en lo malo. Tiene una esposa espectacular, unos hijos increíbles, una madre que ya quisieran muchos... y aún así se dedica a ofender”.

Finalmente, Rey cerró el tema con una reflexión que dejó claro que no busca venganza, pero sí justicia: “No invito a que cambie, es que en algún momento va a tener que cambiar. Porque uno puede envejecer, pero también hay que madurar”.

