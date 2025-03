Se pelean en La casa de los famosos All-stars y casi llegan a los golpes tras el arresto de Aleska ’N’

Luego de una fuerte discusión entre Manelyk, Rey Grupero, Paulo y Diego en ‘La casa de los famosos All-stars’, la tranquilidad ha regresado al reality show. Los ánimos se calentaron cuando Manelyk criticó la ejecución de una prueba, lo que llevó a un intercambio de gritos y amenazas entre los participantes. Sin embargo, después del enfrentamiento, los famosos han optado por calmarse y continuar con sus actividades.

Esto sucedió luego de que este lunes Aleska ‘N’ fuera eliminada y arrestada a su salida del reality. Al enterarse de lo que pasó este martes, los habitantes de LCDLF All-stars opinaron que lamentan lo sucedido con la modelo, pero pensaban que iban a recibir una noticia más impactante de lo que estaría sucediendo afuera.

El conflicto que encendió La casa de los famosos All-stars

La pelea comenzó cuando Manelyk señaló que la estrategia de sus compañeros en la prueba semanal no era correcta. Diego, en desacuerdo, le respondió que si creía que lo haría mejor, lo hiciera ella. Esto desató una acalorada discusión en la que Rey Grupero, Diego y Paulo intercambiaron insultos e incluso estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Manelyk comenzó quejándose de que lo que habían hecho sus compañeros no estaba bien, así que Diego le comentó que si ella lo va a hacer mejor lo hiciera, así que Mane explotó y le dijo: “pero ¿por qué tú me vas a decir qué hacer a mi? Solamente te dije que estaba mal, acéptalo. Acepta un consejo que te está dando la gente”. Calmado, Diego le respondió: “Acepto consejos, pero...” entonces Mane lo interrumpió gritándole: "¿De qué te sirve hacer 5 pisos si está mal? ¿Sí te entra eso en la cabeza o no?”

Diego continuó tranquilo respondiendo la ofensa de Manelyk: “Sí me entra, pero si lo sabes hacer bien...”, una vez más Mane lo interrumpió y le gritó: “Bueno, fue un consejo, no te vuelvo a decir nada, hazlo mal y ya”.

Los ánimos comenzaron a calentarse cuando Rey grupero le dijo a Mane sobre Diego: “Es un irritador profesional, a eso vino”. Esto molestó a Diego, quien le gritó furioso: "¡Ya! cállate cab...ón”. Esto hizo que Rey grupero le contestara muy enojado: “Tú cállate pend...jo, p...che pobre diablo”. Con el fin de acabar la pelea, Paulo se metió diciéndoles que no siguieran, pero Rey grupero también se fue contra él: "¿tú qué te clavas cab...? y todo por este pend...”.

Gritándole, Paulo le aclaró: “Estoy tratando de calmar el pedo, imbécil. Contrólate, güey, contrólate p...nche ecoloco. Cállate”. Entonces Diego le gritó a Rey: "¡Cállate!” y Rey grupero no pudo controlarse hasta que corrió hacia ellos para golpearlos. "¿Qué me vas a hacer?” le decía Paulo a Rey mientras lo confrontaba, pero recordemos que el contacto físico es expulsión en el reality, así que el influencer se alejó de ellos gritándole a Paulo: “Ojalá así fueras afuera”. Molesto por todo, Paulo respondió: “Así soy adentro, afuera y donde quieras cab...on”. Finalmente se tranquilizaron y continuaron con la prueba semanal.

Las reacciones en redes sociales por la pelea en LCDLF All-stars

Los seguidores del programa no tardaron en comentar la pelea y dar su opinión sobre los participantes de La casa de los famosos All-stars involucrados en el pleito:

“Ese es el contenido que les gusta a todos. Manelyk era mi gallo, pero es muy maleducada”

“Rey Grupero intenta intimidar, pero Paulo no se deja. Ya van dos veces que se le pone cara a cara y Rey mejor se va”

“Con ese tonito de Manelyk , cree que puede hablarle así a los demás? Bullys es lo que son, provocadores. Si fuera al revés ya estarían ‘es que es mujer’ no es la primera vez que Manelyk se burla, están provocando a Diego”

“Luego no digan que Rey empezó con los insultos. Aquí el alterado fue Paulo”

A pesar de la fuerte discusión, los participantes han decidido dejar el conflicto atrás y enfocarse en las pruebas semanales. Falta ver si la calma en la casa se mantendrá o si pronto habrá otro enfrentamiento.

