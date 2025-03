LCDLF All-stars: Manelyk confiesa que Uriel fue “su crush”; así reaccionó Caramelo ¿se le rompió el corazón?

‘La casa de los famosos All-stars’ sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, no fue por una pelea entre habitantes, sino por un posible romance entre Uriel del Toro y Manelyk González, quien recientemente se convirtió en la líder de la semana.

Si bien la influencer había mostrado cierto interés por Luca Onestini, en las primeras semanas del show, últimamente se ha acercado más al modelo mexicano.

Incluso, durante la gala de este 5 de marzo, la joven confesó que Uriel había sido su “crush” cuando estudiaba la preparatoria, causando todo tipo de especulaciones en redes sociales sobre un noviazgo entre ellos.

IG

Te podría interesar: La casa de los famosos All-stars: Nacho Casano es el cuarto eliminado del reality; Niurka rompe en llanto

Así fue como Manelyk confesó que Uriel fue su “crush”

En la gala, los conductores le recordaron a Mane que, previo a entrar a La casa, se le cuestionó con quién subiría a la suite, en caso de ganar el liderazgo.

Aunque en aquel momento su decisión era secreta, expresó que había escogido a esa persona debido a que se sentía muy atraída por él en el pasado, pues le parecía una persona sumamente atractiva.

Ahora que ganó la prueba del líder, los presentadores revelaron el secreto, provocando un momento algo incómodo entre Mane y Uriel. Tras un breve silencio, dejó claro que su atracción hacia él ya había pasado y ahora escogió a Alejandra para subir a la suite debido a la inesperada amistad que formaron.

Manelyk González “Uno puede decir muchas cosas cuando estás afuera de La casa, pero las cosas cambian. Aquí es como otra dimensión”

No te pierdas: LCDLF All-stars: Novio de Niurka explota contra Lupillo Rivera y lo tacha de ser un “manipulador”

¿A Caramelo se le rompió el corazón tras la confesión de Manelyk acerca de Uriel?

Las palabras de Mane afectaron un poco a Caramelo, quien, en su momento, confesó que haría de todo para conquistar a la influencer.

Al cuestionarle su opinión sobre lo dicho acerca de Uriel, así como la decisión de Mane por subir a la suite con Alejandra, la celebridad señaló que esto no afectaría en nada sus intenciones con la influencer.

“Muchos pensaron eso (que me llevaría a a suite), pero yo no pensé eso. Eso (el romance) tiene que pasar natural, que fluya, que sea porque la otra persona quiera, no porque yo quiera. Nada es obligado. Se entiende, se llevó a su amiga. En La casa, estamos toditos juntos”, puntualizó.

La respuesta de Caramelo fue aplaudida por los presentadores, en especial por Javier Poza, quien destacó que era todo “un caballero”.

Mane / Redes sociales

Exhiben a Uriel “babeando” por Manelyk

En medio de este aparente triángulo amoroso, los fans del show compartieron algunas imágenes en los que se puede ver a Uriel del Toro “babeando” por Manelyk, mientras esta buscaba algo en su cama.

La mirada “romántica” de Uriel ocasionó que un fuerte debate en redes sociales. Algunos creen que la confesión de Mane podría ayudar a que Uriel se acerque más a ella y le “confiese su amor”, mientras que otros consideran que Caramelo es la mejor opción para la influencer.

Mira: ‘Tentados por la fortuna 2': La hermana de una actriz polémica y un exshore serían los primeros confirmados