Paulo Quevedo revela su estado de salud tras cirugía por cáncer, ¿radioterapias?: “Todavía no estoy libre”

Tras haberse sometido a una cirugía el pasado 13 de junio por un nódulo cancerígeno en la parte central de la tiroides, y en la que también le extirparon 2 nódulos benignos del lado derecho de dicha glándula, Paulo Quevedo nos contó los cuidados que debe tener para recuperar los matices de su voz, a pesar de no requerir tratamiento de radioterapia ni quimioterapia.

¿Cómo está Paulo Quevedo el 30 de junio, después de su cirugía por cáncer?

“Definitivamente ya estoy mejor. Sabía que debía enfrentar esa batalla. Ha sido el reto más grande. No me quedaba de otra más que someterme a la operación. No había opción. Incluso les confieso que dentro de La casa de los famosos (de Telemundo) ya comenzaba a perder cabello por los síntomas que estaba presentando y un nivel de deshidratación terrible”.

“Me invadieron los nervios y pensé lo peor al entrar a la cirugía. Tenía la incertidumbre y el miedo de que algo pudiera salir mal o de tener algún tipo de repercusión, sobre todo en el tono de mi voz. No fue así. Es un episodio en el cual no quieres enfocarte. Sin embargo, por más que lo pongan a un lado, aún existe. Por eso lo enfrenté”.

¿Paulo Quevedo, tras cirugía, todavía tiene cáncer?, ¿le harán radioterapias?

“Todavía no estoy libre, pero sí está controlado. Al principio no podía ni estornudar. Llegué a sentir que la tiroides se me iba a salir. Era un dolor que duraba horas enteras. Afortunadamente ya no es doloroso. He ido evolucionando”, comenta Paulo Quevedo

“De lo que sí me he dado cuenta es que no puedo hablar tanto, porque se me tensa la garganta. Tampoco levantar la voz para llegar a tonos altos. El doctor dice que es normal y que debo ser paciente. Fue una bendición que no me hayan quitado la tiroides completa. Ya me veía con tratamiento de yodo y radioterapias”.

Le preguntamos si ya tocó la campanita y si podríamos decir que ya es un sobreviviente del cáncer. Respondió: “Totalmente. Son Batallas que nos enseñan madurez y apredizaje personal. Esto me hizo más fuerte. No hay que tener miedo”.

¿Cómo se está recuperando Paulo Quevedo tras su cirugía por cáncer?

“Por el momento, no debo forzar ni apoyar mi voz. Evito tensar esta parte (señala la garganta). Necesito hablar en una sola línea monótona, para no tener dolor o inflamaciones de ningún tipo. Por ahora no tengo matices en la voz. Esto me durará alrededor de un mes”. Confirmó Quevedo

“El medicamento que tomo me ayuda a desinflamar y a disminuir el dolor. No puedo comer irritantes. Lo más importante: debo de cuidarme estrictamente de los resfriados, para que no regresen los dolores más fuertes en la garganta. “Me he hidratado muchísimo y alimentado mejor”

“Lo único que necesito es recuperarme y sanar. En un mes ya podré fortalecer la voz y tomar clases de canto. Este proceso es lento y no queda de otra más que caminar paso a paso. Es probable que hasta el tercer mes esté mejor”.

“Con el paso del tiempo se me generará una especie de fibrosis. Sin embargo, ya sé con quién ir para arreglarlo. Tambiém me han recomendado varias cremas para la cicratiz. Aunque deben de saber que a mi me encantan las cicatrices. Espero que no quede como ‘Frankenstein’(ríe). El doctor me hizo una abertura pequeña”

¿Que piensa Paulo Quevedo del hare en redes sociales?

Finalmente, habló de la gente que le tira hate en redes sociales:

“Lamentablemente habrá gente que no conecte conmigo. He aprendido a capitalizar el hate (odio). Dada día estamos peor y la muerte me la han deseaso con la mano en la cintura.

Yo no soy quién para juzgar a esta gentuza. Afortunadamente tengo más personas que me apoyan”, concluyó.

