Xava Drago, vocalista de Coda, se despide de sus fans tras ser desahuciado por cáncer: “Gracias infinitas”

La historia de Xava Drago, vocalista de la icónica banda de rock Coda, se ha convertido en un relato de valentía, música y despedidas. Tras anunciar que los tratamientos contra su cáncer de estómago no dieron resultado, el cantante decidió compartir sus últimos pensamientos y agradecimientos, generando una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

¿Qué dijo Xava Drago cuando reveló que fue desahuciado?

El pasado 9 de agosto, Xava Drago,vocalista de la icónica banda mexicana Coda, publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje que dejó a sus seguidores con el corazón en la mano. Con palabras cargadas de emoción, el cantante reveló que los tratamientos contra el cáncer no habían funcionado y que sus doctores ya no podían hacer más por él.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió Xava, quien desde hace más de un año ha enfrentado una dura batalla contra el cáncer de estómago.

A pesar del dolor, el intérprete de Aún aseguró que sus fans pronto podrán escuchar nuevo material que grabó recientemente, dejando claro que su legado musical continuará.

¿Cómo respondió la banda Coda al mensaje de Xava Drago?

La respuesta de sus compañeros de Coda no se hizo esperar. A través de Instagram, la banda publicó un mensaje lleno de amor, respeto y solidaridad, dejando claro que, más allá de la música, los une una hermandad profunda.

Coda “En este momento tan delicado, queremos decirte, hermano: estamos contigo. Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón. Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros. Gracias por tanto, hermano. Que el universo siga guiando nuestros caminos.”

Este gesto reafirmó el vínculo que existe entre los integrantes de Coda y su compromiso de acompañar a Xava en cada etapa de su vida, incluso en los momentos más difíciles.

Coda lanza mensaje de apoyo a Xava Drago luego de que compartiera en redes que “no hay nada qué hacer” contra su cáncer. / Facebook: Coda

¿Qué escribió Xava Drago en su último y más emotivo mensaje?

Hoy 13 de agosto, Xava Drago volvió a publicar en Facebook, esta vez con un texto que muchos interpretaron como su despedida definitiva. El mensaje, poético y profundamente emocional, parece dirigido no solo a su familia y amigos, sino también a su público, que lo ha seguido durante años.

Xava Drago / Redes sociales

Con frases como “Gracias infinitas”, el cantante se despide con gratitud, reconociendo el amor que ha recibido y celebrando los momentos vividos.

“A mi familia, fans, compañeros y amigos:

Gracias infinitas.

Desde el despertar del tiempo en su alborada,

me mostraste tu belleza sin igual

y ese amor puro e incondicional.

En la tierra de mil luces místicas,

he vivido un día delante del diablo,

mas tu pasión me vuela.

Sí,

gracias por cada segundo.

Sí,

por amarme así.

Sí,

gracias por cada instante.

Sí,

gracias infinitas.

Cada invierno que se ha extinguido,

tu cálido aliento lo hizo primavera.

Tantos años, tanta suerte.

Sí,

gracias por tenerme en pie.

Sí,

por amarme así.

Sí,

gracias por cada detalle.

Sí,

gracias infinitas.

Alzo el vaso y brindo por esta vida

que tu gran amor ha hecho divina.

Sí,

gracias por cada segundo.

Sí,

por amarme así.

Sí,

gracias por cada instante.

Sí,

gracias infinitas.

Por tu amor e intensidad,

por sacarme de las llamas,

por tantos sueños blancos,

por hacerme tan feliz.”

La publicación alcanzó más de 4 mil “me gusta” en menos de media hora y generó una ola de más de medio millón de comentarios.

¿Cómo reaccionaron los fans de Xava Drago en redes sociales?

La publicación de Xava Drago, vocalista del grupo Coda se viralizó rápidamente. En menos de media hora, alcanzó más de 4 mil reacciones en Facebook y superó el medio millón de comentarios, todos llenos de cariño, admiración y despedidas emotivas.

Algunos de los mensajes más destacados fueron:

“Gracias a Dios por tu existir en este plano terrenal. Tu trascendencia sigue siendo y seguirá siendo divina”.

“El juego no termina hasta que se acaba… por favor, no te rindas… te esperamos como siempre con el alma abierta para ti”.

“Gracias por tu voz, por tus letras, por esa música que marcó mi adolescencia”.

“Siempre serás nuestra voz poética, la letra de tus canciones quedará eternamente en nuestras mentes y corazones”.

Los fans no solo recordaron su talento vocal, sino también su sensibilidad artística y su capacidad para conectar con las emociones más profundas a través de la música.

Xava Drago / Redes sociales

¿Cómo fue la lucha de Xava Drago contra el cáncer?

La batalla de Xava Drago contra el cáncer comenzó en julio de 2024, cuando anunció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de estómago. Fiel a su estilo directo y valiente, compartió la noticia con sus seguidores: “No soy de los que se tira para que lo levanten… hoy me encontraron un tumor maligno en mi estómago… llegó la hora de atenderse”.

Tras someterse a una cirugía y a un tratamiento intensivo de quimioterapia, el cantante mantuvo informados a sus fans a través de redes sociales, documentando parte de su proceso con el objetivo de inspirar a otros que enfrentaban situaciones similares.

En marzo de 2025, Xava Drago anunció que estaba libre de cáncer, una noticia que fue celebrada como una victoria colectiva por sus seguidores. Sin embargo, la alegría duró poco. A finales de abril, el artista reveló que había estado hospitalizado durante tres semanas debido a complicaciones y que el cáncer había regresado de forma más agresiva.

“Tristemente, el bicho me volvió y tendrán que hacer más quimios”, escribió, dejando claro que su lucha aún no había terminado.