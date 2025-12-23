Horóscopo semanal del 23 de diciembre al 29 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

Inicia la época de los capricornio. Las personas de este signo son impulsivos, impacientes. A veces tienen poco tacto. No le gusta el camino fácil, prefiere las aventuras. Su mente es rápida y profunda. En ocasiones se mete en laberintos difíciles de descifrar. Siempre trata de vivir cómodamente. Se las arregla para estar bien, aun sin mucho dinero.

Aries del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Entra en ti una energía de renovación y liberación total, quizá no todas las circunstancias cambien, pero tú ya no eres el mismo. Sube las antenas porque tus maestros espirituales invisibles te están hablando al oído, marcándote el nuevo camino, tu misión perfecta para 2026. Llega un gran crecimiento profesional económico, aunque les pese a los envidiosos. Acaban los amores inconclusos para darle la entrada a una nueva pareja.

Tauro del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Has recobrado la alegría, han regresado las amistades y la pasión por la vida. Sin embargo, sientes que tienes que cumplir con los demás y demostrarles que eres exitoso, valioso, y eso te presiona. Quizá perdiste el rumbo por un rato, ensimismado en tus pesares y miedos más profundos. Dejas mucho atrás en 2026, será un excelente año, encontrarás tu lugar en el mundo con satisfacción y paz en el alma. Dedícate a eso que tanto te gusta.

Géminis del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Regresa tu vena creativa artística. Se libera tu mente de pensamientos limitantes, retomas tu poder interno atreviéndote a brillar como en tus buenos tiempos. En 2026 formarás un gran equipo laboral logrando éxito y avance. Se abren puertas que estuvieron cerradas. Hay premios o reconocimientos en tu zona laboral en 2026. Te esperan excelentes contratos en tu camino.

Cáncer del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Tomarás grandes decisiones con valor, te acercarás con gente poderosa y logras introducirte a ese círculo. Suelta el pasado, los demás ya olvidaron lo sucedido hace tiempo. En 2026 mejorará la imagen que tienen los demás de ti, porque habrá aciertos, negocios, abundancia y renacimiento. Se te recomienda entrar a algún curso espiritual para sanar las heridas del corazón. Retomas tu creatividad, tu sello único con el que triunfarás.

Leo del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Tendrás la valentía de revelarte, ya no quieres seguir haciendo lo mismo de siempre. Te atreverás a proponer proyectos novedosos, modernos, elegantes e intelectuales. Buscarás a los patrocinadores que se interesen por tus inspiradas ideas ¡lo lograrás en 2026! Sabes que tienes algo valioso entre las manos, tu experiencia y años de estudio te respaldan, logras el equipo humano perfecto para llevarlo a cabo. Se reconstruye tu relación amorosa.

Virgo del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Quieres hacer cosas que realmente te apasionen, ya no quieres que pasen los días y los años en rutinas que no te causan entusiasmo. En 2026 conectarás con nuevos círculos de amistades, te orientarás a nuevos estudios, cambios de carrera o trabajo, caminos más luminosos y expandidos para evolucionar, crecer y realizarte. Reconectas con tus verdaderos sueños. Un gran amor está por aparecer.

Libra del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Anímate a aprender algo nuevo, ya sea sobre la marcha bien, estudiando algo que te entusiasme. Relájate y fluye, pero al mismo tiempo acciona en las responsabilidades diarias. 2026 te ofrece una nueva vida, podrás convertirte en eso que has soñado. Tus dones y creatividad son infinitas, saca tu sello creativo porque será tu moneda de oro. Suelta el aislamiento, crea tu propio grupo o equipo. Sentirás el aleteo de tus ángeles ayudándote.

Escorpión del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Tienes gran magnetismo en este momento. Crea eventos, haz publicaciones, exposiciones discursos donde imprimas tu sello único creativo. Si hubo separación entre equipos laborales, no te preocupes, habrá muchos que te sigan y sean afines en tu forma de ser, pensar y ejecutar tu trabajo. No te faltará abundancia y proyectos novedosos en 2026. En el amor, se darán un respiro para volver con más ganas y pasión.

Sagitario del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Estás conectando con tu eficiencia, logras grandes proyectos con esmero. Encuentras esa pieza de tu rompecabezas que no te permitía estar feliz y pleno. Dejarás de querer complacer a otros para ser tú mismo. Se desatan los nudos familiares, las relaciones tóxicas empiezan a desaparecer o mejora la comunicación con ellos. Llega excelente abundancia para 2026.

Capricornio del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Tus ángeles te están gritando al oído que no puedes seguir cargando situaciones que otros han puesto sobre tus espaldas. En cuanto te decidas soltar, las cosas empezarán a solucionarse de formas inusuales y mágicas. Si pasas por una situación precaria de salud, encuentras al médico o el tratamiento perfecto. 2026 llega con mucha velocidad y buenas noticias, descansa y recupérate ahora.

Acuario del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Estás tomando decisiones radicales respecto a tu carrera profesional y trabajo, sacando la casta derribando todo obstáculo. Las lecciones recibidas han sido tremendas, todo sucedió para romper los autoengaños y las tendencias de carácter que no te funcionan. En 2026 te atreverás a expandirte, viajar, lograr fama y prestigio, así que suelta los miedos porque lo que viene es mucho mejor. Personas bien posicionadas te invitarán a colaborar con ellos.

Piscis del 23 al 29 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Ha habido tremendas tormentas y huracanes en el semblante familiar, emocional, laboral o con la pareja. Varios te defraudaron, te sentiste aislado, amistades terminaron o está por concluir una relación. La buena noticia es que todo esto lo dejas atrás y ya no estará en 2026, que llega con gran liberación, paz y expansión. Acepta las reuniones sociales, las fiestas navideñas te ayudarán a subir tu vibración, baila, canta y libérate de toda atadura. ¡Te lo mereces!

