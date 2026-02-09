Horacio Beamonte: El cáncer le llegó al cerebro y las opciones son demasiado agresivas, toma lamentable decisión

En abril de 2025, a Horacio Beamonte le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda y los médicos le dieron de 4 a 8 meses de vida si no se sometía a quimioterapias. A pesar de que las rechazó, sigue en lucha contra esta enfermedad que ya le llegó al cerebro. La única opción médica sigue siendo tal tratamiento más radiaciones.

“Fuimos a ver a la hematóloga que me atiende y me dijo que la única opción es la quimioterapia sistémica, por vía intravenosa, en una dosis muy elevada. Todo ello aunado a radioterapia dirigida al cráneo, para ver si se pueden eliminar las células de leucemia que están alojadas en el sistema nervioso”.

Horacio Beamonte enfrenta complicaciones de salud. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Horacio Beamonte rechaza los tratamientos contra el cáncer?

Horacio Beamonte optó por rechazar estos tratamientos por los daños que le pueden provocar: “No los quiero porque son demasiado agresivos. Nos dijeron los pros y contras de la radioterapia dirigida al cráneo. Puede provocar ceguera. En mi caso, como ya tuve un desprendimiento de retina, hay muchas más posibilidades de quedar totalmente ciego”.

En diciembre de 2025 sufrió una trombosis ocular que le causó gran daño: “Estuve hospitalizado del 21 al 31. Tuve dolor de cabeza, opresión en el ojo y una trombosis que me llevó a perder la visión del ojo izquierdo. Tuve que aceptar las quimioterapias paliativas, no curativas, para quitar el dolor que tenía, y salimos un poco, pero con efectos secundarios fuertes. Te cansan mucho, las mucosas se te inflaman y se ponen blancas, se te bajan las defensas”.

Eso no ha sido todo: “Después, me dijeron que el paso que debía seguir era aplicarme quimioterapias intratecales, que son punciones lumbares mediante las cuales la quimioterapia va directa a la medula espinal. Nos dijeron que ya había infiltración de la leucemia en el sistema nervioso”.

Este tratamiento le cayó muy mal y le provocó convulsiones: “Fueron 2 y con la segunda tuve una reacción terrible. Me empezó un hormigueo en las piernas, temblores, calor y ardor en la cadera y el área genital. Empecé a convulsionarme. Las manos se me doblaban. Me agarré de donde pude, de la camilla, los barrotes, hasta los zapatos se me salieron”.

“Estuve en observación como 2 horas para que se me bajara. Me pusieron analgésico intravenoso para el dolor, porque era demasiado fuerte. Le doy gracias a Dios, porque desde chico me ha dado un umbral al dolor muy elevado”.

Recibió una tercera quimioterapia intratecal con menor dosis, pero con el mismo resultado: “Me la estaban poniendo con 3 medicamentos y dijeron que si quitaban uno tal vez ya no daría ninguna reacción, pero volvió a suceder exactamente lo mismo: Las mismas convulsiones. Me explicaron que lo que me estaba sucediendo se llama aracnoiditis, que es una inflamación de los nervios de la médula ósea. Entonces optaron por cancelarlas”.

Ahora, su única opción es someterse a las quimioterapias tradicionales y radioterapia, pero prefiere dejar su vida en manos de Jesucristo: “Le pido a Dios todos los días que me siga dando fuerzas para soportar todas las cosas que vengan, el dolor y cualquier tribulación. Que le dé fuerza a mi madre para seguir conmigo ayudándome, como el ángel que el Señor me ha enviado del cielo para estar conmigo y seguir dando testimonio del amor de Dios, que te da todo lo que necesitas, incluyendo esa paz, a pesar de estar sufriendo”.

Sobre perder la visión del ojo izquierdo comentó: “Ha sido difícil acostumbrarme a nada más ver de un solo lado, porque el ser humano está hecho para ver con los 2 de forma tridimensional. Cuando uno deja de funcionar solamente ves en 2 dimensiones. Se pierden las distancias y todo lo que haces es complicado”.

Recién lo captamos con su familia en el Hospital de Nutrición de la CDMX y nos dijo: “Fui a que me tomaran una radiografía de tórax, porque hace una semana tuve fiebre todos los días, dolor de cabeza intenso e insuficiencia respiratoria. Es para revisar si había líquido en los pulmones y crecimiento anormal del corazón”.

“Por la misericordia del Señor, aquí sigo vivo, con el apoyo de mi madre, hermana y sobrino. También la gente del público que nos apoya ofrendándonos su ayuda. Saliendo del hospital, las cosas no terminan y los gastos siguen”, dijo el actor.

A pesar de todas las adversidades que ha atravesado, asegura que no se ha deprimido. “Todo el crédito siempre se los doy a Dios, que me mantiene con una paz que sobrepasa todo entendimiento y me mantiene fuerte, alegre y con gozo de estar vivo”. Por el momento, no está trabajando. Espera a estar mejor para poder hacerlo.

Salud de Horacio Beamonte: pierde la visión de un ojo y recibe opciones de tratamiento. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda que padece Horacio Beamonte?

Según el Instituto Nacional del Cáncer, la leucemia linfoblástica aguda que padece Horacio Beamonte

Los signos y síntomas incluyen: Fatiga, fiebre, moretones, hemorragias o sangrados fáciles.

Es posible que la leucemia afecte a los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas (trombocitos).

Opciones de tratamiento: Quimioterapia, radioterapia, quimioterapia con trasplante de células madre, terapia dirigida e inmunoterapia.

La inmunoterapia ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer.

¿Qué tratamientos le recomiendan a Horacio Beamonte?

De acuerdo con la información de la American Cáncer Society, la quimioterapia sistémica, recomendada para Horacio Beamonte , usa medicamentos que se inyectan o administran por la boca. Estos pasan a través del torrente sanguíneo a todas las partes del cuerpo.

usa medicamentos que se inyectan o administran por la boca. Estos pasan a través del torrente sanguíneo a todas las partes del cuerpo. Ataca las células cancerosas que se han propagado a los ganglios linfáticos y órganos.

En la radioterapia dirigida se utilizan rayos de alta energía para destruir a las células cancerosas.

Algunas veces se usa radiación para tratar una leucemia que se ha propagado fuera de la médula ósea y la sangre, como al cerebro (irradiación craneal) y al líquido cefalorraquídeo.

Horacio Beamonte fue captado con su familia: su mamá Lucero Campos, su hermana Vanessa y su sobrino Gael saliendo del Hospital de Nutrición de la Ciudad de México. / Foto: Luis Pérez/TVNotas

¿Quién es Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte es actor

Formó el grupo TOTEC, con el que creó el género power industrial metal. Hasta 2020 fue el vocalista, guitarrista y compositor.

Ha participado en más de 40 telenovelas y más de 20 series de TV, entre ellas: Ringo, la pelea de su vida (2019), El amor invencible (2023) y Marea de pasiones (2024), por mencionar algunas.

Además, ha estado en 17 unitarios, 15 comerciales y 3 cortometrajes, entre otros proyectos.

