Horacio Beamonte, actor diagnosticado con leucemia, comparte detalles de su recuperación: “Un milagro”

El actor Horacio Beamonte se volvió viral en días recientes debido a su delicado diagnóstico. El intérprete de 48 años tiene leucemia y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Durante ese tiempo, su madre, la señora Lucero Campos, también cantante y actriz ha sido el canal por el cual Horacio sabía del mundo y pedía ayuda para enfrentar esta compleja etapa.

Ahora, visiblemente más recuperado, Horacio contó a TVNotas detalles sobre el difícil proceso que le ha tocado vivir y confesó si tuvo miedo a morir.

La vida del actor dio un drástico giro. / Redes sociales.

Sigue leyendo: Mamá de Horacio Beamonte revela cuál es el estado de salud del actor, diagnosticado con leucemia

¿Cuál es el estado actual de Horacio Beamonte?

Este jueves 8 de mayo el actor reapareció en redes sociales y compartió con sus seguidores algunos detalles. Sin embargo, este viernes, en TVNotas pudimos conversar con él a través de una videollamada en donde reveló cómo se ha sentido en los últimos días.

“Es muy intempestivo el que de un día para otro este sea su nombre, totalmente sano y de repente ya te diagnostican con leucemia. Te de neumonía. Te digan que tienes una bacteria en la sangre que te ataca y que ahora sigue sigue atacando pero de modo subcutáneo”, dijo el actor al ser cuestionado sobre cómo recibió su diangóstico.

“Ha sido un proceso muy, muy duro por los tratamientos que he tenido que llevar, los dolores que he tenido físicamente, pero gracias a Dios y a la atención de los médicos, de toda la la gente profesional aquí que me ha atendido rápido y con todo cariño, es que vamos saliendo adelante poco a poco.

“Es algo indescriptible, porque no te lo imaginas. No cuando estás sano y de repente te dicen tienes leucemia, que es cáncer en la sangre. Pues es difícil aceptar en primera instancia, pero en realidad, por mi fe cristiana, por la confianza que yo tengo en Dios desde hace muchos años, pues yo sé que él es el dueño de mi vida”, refirió.

El actor dijo que durante los días hospitalizado vivió un auténtico milagro. / Redes sociales.

No te puedes perder: Actor de ‘Como dice el dicho’ hospitalizado por estar grave; este es su estado de salud

¿Qué milagro vivió Horacio Beamonte durante su recuperación?

En medio de todo el dolor físico y emocional, Horacio tuvo un momento que califica como un auténtico milagro, pues estaba empezando a perder la visión y ‘como por arte de magia’, empezó a mejorar.

“Es algo muy es algo milagroso para mí que proviene de Dios, porque empecé a perder la vista. Cuando entré aquí empecé a ver borroso de un del ojo derecho y luego se pasó al ojo izquierdo. Era como si tuviera agua en los ojos. Ya no veía bien, pero durante el proceso a la mitad más o menos del proceso”, nos contó. El actor dijo que antes que los médicos aplicaran la medicación necesaria, su visión mejoró.

“Mi visión empezó a regresar antes de que me pusieran los antibióticos que ellos esperaban ponerme para arreglarme la visión. Entonces me han hecho estudios y los mismos oftalmólogos y retinólogos dicen que no se explican cómo es que mi visión ha regresado, puesto que no me habían puesto los antibióticos ni nada que hubiera provocado esa mejoría”, detalló visiblemente emocionado.

Te podía interesar: Lucero Campos denuncia en la CNDH la negligencia médica que sufrió

¿Horacio Beamonte tuvo miedo a morir durante este tiempo hospitalizado?

Ante los difíciles días que él y su mamá han enfrentado, el actor confesó que tuvo temor de morir, aunque dijo sentirse tranquilo y estar confiado en “la voluntad de Dios”.

“Sí, sí, sí, realmente sí lo pensé porque en mi mis niveles de plaquetas eran extremadamente bajos, que estaba entre tres mil y diez mil. Algo así cuando para una persona normal, para poder estar vivo y de pie es entre 180 mil y 300 mil. Sí, te ataca una bacteria muy fuerte y luego empiezas a perder la visión”, indicó.

“Entiendo perfectamente que la enfermedad es parte de de esta vida y que también la muerte es parte de la vida, pero para quienes obedecen a Dios, la muerte física no es el final, sino el principio de la vida eterna. Entonces estoy muy tranquilo, pero siempre también aquí, atento a a poder seguir mi vida, seguir trabajando para poder cuidar de mi familia y de mi madre”, indicó el actor que ha conmovido a miles en los últimos días.