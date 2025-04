Autopsia final de Gene Hackman revela detalles escalofriantes de su muerte; no había comido durante tiempo

Gene Hackman, legendario actor ganador del Óscar, fue encontrado sin vida el 26 de febrero de 2025 en su casa de Santa Fe, Nuevo México. Junto a él también fue hallado el cuerpo de su esposa, Betsy Arakawa, en una escena que las autoridades describieron como impactante y marcada por el abandono.

Según los registros forenses, Arakawa habría fallecido alrededor del 11 de febrero, al menos una semana antes que Hackman, quien aparentemente no fue consciente de su muerte debido al avanzado deterioro cognitivo que padecía.

El reporte médico determinó que Arakawa murió por síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave y poco común causada por la exposición a excremento de roedores infectados. La investigación posterior encontró señales de infestación de ratas en la vivienda, lo que refuerza esta hipótesis. La autopsia mostró que sus pulmones estaban congestionados y presentaban líquido, dos características propias de esta enfermedad. Según las últimas búsquedas en Internet, Arakawa habría intentado buscar ayuda. Consultó síntomas gripales y técnicas de respiración, según revelaron los registros de su computadora portátil.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa murieron en febrero de 2025 / IMDb

Mira: Cuerpos de Gene Hackman y su esposa no han sido reclamados a un mes de su fallecimiento

¿Qué hallaron las autoridades en la casa de Hackman?

El descubrimiento del doble fallecimiento ocurrió tras varios días sin contacto por parte de la pareja. Al ingresar a la residencia, los agentes forenses y detectives encontraron un panorama desolador y perturbador: objetos desordenados, polvo acumulado y rastros evidentes de roedores, lo que llevó a una búsqueda más detallada por parte de las autoridades.

Durante la inspección, los agentes entrevistaron a vecinos, personal de mantenimiento y buscaron pistas dentro de la propiedad. Uno de los hallazgos clave fue el marcapasos de Hackman, el cual registró su última actividad el 18 de febrero, estableciendo esa como la fecha más probable de su fallecimiento. A pesar de estar equipados con tecnología médica avanzada, como un reemplazo de válvula aórtica y marcapasos implantado desde 2019, su frágil estado de salud no pudo sostenerlo por más tiempo.

Las cámaras de la policía que se publican hoy, reflejan abandono en la vida de #GeneHackman y su mujer. pic.twitter.com/aVfnoHThDL — HijaseHijosDLMx (@HijasHijosMx) April 16, 2025

Lee: Gene Hackman: Filtran audio de su esposa que le da un giro al caso de sus misteriosas muertes

¿Cuál fue la causa de muerte de Gene Hackman?

La autopsia final de Hackman, de 95 años, confirmó que su muerte se debió principalmente a una enfermedad cardíaca hipertensiva y aterosclerótica, agravada por una condición de insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia y otros problemas cardiovasculares acumulados a lo largo de los años. A esto se sumaba una condición degenerativa que complicó aún más sus últimos días: la enfermedad de Alzheimer en fase avanzada.

Este deterioro neurológico explicaría por qué no reaccionó o no pudo buscar ayuda tras el fallecimiento de su esposa. Los reportes también indican que no hubo presencia de drogas, alcohol ni monóxido de carbono en su cuerpo. Tampoco dio positivo en pruebas de hantavirus, lo que descarta esa causa en su caso.

Mira: Gene Hackman: Revelan su herencia, ¡le dejó todo a su esposa y nada a sus hijos! ¿Qué pasará con su fortuna?

¿Gene Hackman dejó de comer antes de morir?

Uno de los detalles más conmovedores y trágicos del informe forense es que Gene Hackman probablemente pasó varios días sin ingerir alimentos. El análisis toxicológico reveló una baja concentración de acetona en su sistema, una señal clínica asociada al ayuno prolongado o a estados de inanición. Este dato sugiere que el actor pudo haber pasado sus últimos días sin energía, solo y desorientado, posiblemente sin darse cuenta de que su esposa había muerto a pocos metros de él.

En palabras del médico forense principal: “Su organismo reflejaba señales claras de inanición. Es probable que, debido al Alzheimer, no comprendiera lo que ocurría a su alrededor. Su cuerpo simplemente fue apagándose”.

Hackman tenía 95 años en el momento de su muerte, y su esposa 63.