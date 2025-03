Cuerpos de Gene Hackman y su esposa no han sido reclamados a un mes de su fallecimiento

El pasado 27 de febrero, la industria de Hollywood se vio conmocionada ante la muerte de Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, Betsy Arakawa, de 63. El actor y su pareja fueron encontrados sin vida, junto a su perro, dentro de su residencia en Santa Fe, Nuevo México.

En un principio, las circunstancias de su deceso fueron calificadas como “sospechosas” por la policía local. Tras arduas investigaciones, la autoridad concluyó en que no hubo un crimen de por medio, pero sí situaciones poco comunes.

Gene Hackman y su esposa fueron encontrados sin vida / Redes sociales

¿De qué murió Gene Hackman y su esposa?

De acuerdo con lo reportado, Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, falleció primero a causa de síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores. Es mortal si no se detecta y trata a tiempo.

En tanto que Hackman, quien al parecer no se había dado cuenta de que su esposa había muerto por el Alzheimer que padecía, perdió la vida poco después por una enfermedad cardíaca hipertensiva y aterosclerótica.

Esta información permitió que las autoridades declararan que las muertes del actor y su esposa fueron accidentales y relacionadas con condiciones médicas preexistentes.

Gene Hackman / Redes sociales

¿Qué pasará con los cuerpos de Gene Hackman y su esposa?

A un mes de su fallecimiento, el sitio TMZ dio a conocer que nadie ha reclamado los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa. Según el sitio, el actor y su esposa no han sido eliminados de la lista de fallecidos no reclamados de la Oficina de Investigación Médica Forense de Nuevo México, que se actualiza los lunes y los viernes.

Esto se traduce en que, aparentemente, ninguno de los tres hijos del actor o la madre de Arakawa han reclamado el cuerpo de las celebridades o se han preocupado por gestionar su último adiós.

¿Por qué los hijos de Gene Hackman no han reclamado el cuerpo de su padre?

Hasta el momento, la familia de la pareja no se ha pronunciado ante esta información. No obstante, muchos han comenzado a teorizar que los hijos de Gene no habrían reclamado el cuerpo de su padre debido a que no fueron incluidos en su testamento.

De acuerdo con el ‘Daily Mail’, el documento nombra a su esposa Betsy como su heredera universal, excluyendo así a sus tres hijos. Si bien la descendencia del actor no ha hecho comentarios al respecto, se cree que todo este asunto podría provocar una batalla legal en la familia.

