Querido actor fue hospitalizado de emergencia tras trasplante de pulmones: “Empecé a toser y salía sangre”

Toño Mauri, uno de los actores mexicanos más queridos, encendió las alarmas al confesar que recientemente fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una crisis de salud que afectó los pulmones que le trasplantaron en 2020.

Fue a través de una entrevista para ‘Ventaneando’ que el también exvocalista de ‘Fresas con crema’ habló sobre su estado médico actual y confesó haber estado en riesgo de morir.

Toño Mauri fue hospitalizado de emergencia por un hongo en los pulmones / Redes sociales

Te podría interesar: Gabriel Varela, productor de teatro, sufre infarto y es hospitalizado de emergencia

¿Por qué Toño Mauri fue hospitalizado de emergencia?

Durante la conversación, Toño Mauri contó que, a finales de julio, fue ingresado de emergencia al hospital por una neumonía causada por un hongo que infectó sus pulmones. Esto se suscitó unos semanas despues de que se sometiera a una cirugía por una “hernia yatal”.

El afamado actor indicó que, en un inicio, parecía que no era nada serio. Incluso, cuando se revisó por primera vez a raíz de unas molestias, solo le pusieron un “suero” y le dieron el alta: “Empecé a tener un poco de molestia. Me empecé a sentir mal. Me quedé dos días en el hospital a que me pusiera un suero. Salí del hospital ya con el suero”, narró.

No obstante, después se dio cuenta de que algo muy grave pasaba, ya que empezó “a toser sangre”, por lo que fue de nuevo al nosocomio, donde se quedó internado unos días.

“Me seguía sintiendo muy mal. Una mañana empecé a toser y salía con sangre, eso me alarmó mucho. Cuando llegué al hospital tenía neumonía. Me hicieron estudios, se dieron cuenta que me había contagiado de un hongo, se alojó en los pulmones” Toño Mauri

Toño puntualizó que este hongo es muy peligroso, principalmente para aquellos que tienen pulmones trasplantados, reconociendo que se sintió en peligro de morir.

No te pierdas: Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’, fue hospitalizado tras escándalo de infidelidad con Fabiola Martínez

¿Cuál es el estado actual de salud de Toño Mauri?

Afortunadamente, el también cantante Toño Mauri resaltó que la situación no pasó a mayores y actualmente está bajo tratamiento médico para terminar de de recuperarse.

“Se dieron cuenta que el sangrado lo producía el hongo. Empecé el tratamiento, voy en el tercer día, poco a poco siento una mejoría”, resaltó.

Cabe destacar que las defensas de Toño están bajas debido a los inmunodepresores que consume para que el cuerpo no rechace sus nuevos pulmones: “Yo tengo que tomar todos los días los inmunodepresores. Eso te hace más propenso a captar cualquier enfermedad”, dijo.

Para finalizar, reconoció que su más reciente experiencia le hizo recordar todos los problemas de salud que ha tenido en el pasado.

“La verdad sí fue muy dramático y se vuelve a recordar tiempos de antes. Me viene una especie de trauma. Tu cuerpo lo vuelve a activar otra vez. Ese temor (de perder la vida) te causa ansiedad, dolor, alguna molestia”, concluyó.

Toño Mauri fue hospitalizado de emergencia por un hongo en los pulmones / Redes sociales

¿Quién es Toño Mauri y por qué le trasplantaron unos pulmones?

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toni Mauri, es un actor y cantante mexicano que formó parte del extinto grupo ‘Fresas con crema’. Lleva más de 30 años casado con Carla Alemán y tienen dos hijos.

Algunas de las novelas más exitosas de Toni son:

Cuidado con el ángel

La madrastra

Preciosa

Las vías del amor

La dueña

Mi segunda madre

En 2020, fue diagnosticado con Covid-19. La enfermedad se complicó tanto que pasó ocho meses en el hospital, de los cuales, cuatro estuvo en coma. En aquel entonces, los doctores le recomendaron que se sometiera a un trasplante de pulmón, ya que el virus había hecho un daño irreversible en sus órganos respiratorios.

A finales de ese año, se sometió a un doble trasplante de pulmón. El proceso fue exitoso y logró recuperarse. Sin embargo, debe checarse constantemente y tomar inmunodepresores para que el cuerpo no rechace los nuevos órganos.

Toño se ha dicho muy feliz por haber podido curarse y ha expresado su deseo de conocer a la familia del donante para agradecerles.

Mira: Futbolista hospitalizado tras el ataque de un perro, ¡le mordió sus partes!