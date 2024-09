Toño Mauri: la razón por la que no ha conocido a la familia de su donante de pulmones, ¿no lo quieren ver?

Toño Mauri tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón a finales de 2020 debido a las graves complicaciones que sufrió a causa del Covid-19.

La enfermedad comprometió gravemente su capacidad para respirar por sí mismo, requiriendo ventilación mecánica durante un largo periodo. A pesar de los tratamientos, el daño en sus pulmones era tan extenso que no se recuperaban por sí solos, siendo el trasplante la única alternativa que podría salvar su vida.

Al igual que muchos pacientes que necesitan un trasplante, Toño Mauri estuvo en una lista hasta que se encontró un donante compatibles. Afortunadamente se logró y después de la cirugía, el actor enfrentó un largo proceso de recuperación, que incluyó rehabilitación pulmonar y un riguroso cuidado médico.

Desde entonces, el actor ha vivido agradecido por la oportunidad de disfrutar de su familia. Sin embargo, Mauri siente una profunda necesidad de conocer a la familia del joven donante. En marzo envió una carta a la familia con la esperanza de poder reunirse con ellos en cualquier momento. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido respuesta alguna y aunque no se ha por vencido de que pueda en algún momento verlos de frente y agradecer, entiende las razones del porqué tal vez no se ha concretado la reunión.

Toño Mauri nos revela en exclusiva como va su tratamiento / Cortesía del artista

Toño Mauri asegura saber las razones por las que no se ha podido ver con la familia de su donante

Fue en un encuentro con las cámaras del programa matutino “Venga la alegría”, donde Mauri confesó que desde que cumplió un año con su trasplante ha querido agradecer personalmente a la familia.

Toño Mauri “Sí, es mi ilusión. Desde que cumplí el año de mi trasplante, tuve la oportunidad de escribirle una carta a la familia de mi donador para decirles el interés que tenía en conocerlos. Tristemente no se ha dado.

Sin embargo, y a pesar de su gran interés, es consciente de la sensibilidad del tema.

“Yo entiendo también que hay un proceso, un duelo, y de repente creo que debe ser difícil ver a una persona que de alguna manera es ese ser vivo dentro de nosotros, ¿no?”, mencionó.

El actor no mencionó si volverá a mandar otra carta o solo esperara la respuesta.

Toño Mauri quiere hacer una película con su historia

Por otro lado, Mauri reafirmó su compromiso de llevar su historia al cine para dar a conocer la importancia de la donación.

“Estoy trabajando en la adaptación cinematográfica de mi libro. Creo que es fundamental compartir mi experiencia con el mundo, ya que aborda temas tan importantes como la donación de órganos, los trasplantes y la superación de un coma inducido”, expresó.