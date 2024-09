LCDLFMX: Gala Montes y Karime ¡se dan tremendo beso! ¡Garime es real!

Tanto Gala Montes como Karime Pindter se han convertido en las favoritas para ganar la segunda temporada de La casa de los famosos México. Su éxito como equipo ha sido tal, que varios internautas aseguran que el ‘shipeo’ más popular del reality show es entre la actriz y la influencer, al grado de crear el nombre ‘Garime’.

Recordemos que, hace una semana, Gala prometió a todos los seguidores del cuarto Mar que, si lograban permanecer completos una semana más, se daría un beso con Karime.

Gracias a que el público salvó a todos los integrantes de Mar, siendo Ricardo Peralta el eliminado, quien era parte del equipo Tierra, hace unos minutos las famosas cumplieron su desafío, lo que sin duda emocionó a más de uno de los televidentes.

Gala Montes y Karime Pindter cumplen su promesa

Durante la transmisión de este miércoles 11 de septiembre, ambas cumplieron su promesa. El video rápidamente se hizo viral y, sin duda, causó muchas reacciones.

Todo ocurrió mientras Gala y Karime estaban en el jardín de La casa. Al principio, parecían estar jugando, tomadas de las manos. Sin embargo, en un momento, se dieron un b.e.s.o... en la b.o.c.a. Aunque muchos televidentes pensaron que el b.e.s.o sería solo un ‘piquito’, en esta ocasión las habitantes optaron por uno francés de varios segundos.

Mira aquí el romántico entre Gala Montes y Karime

El increíble momento finalizó cuando Karime abrazó a Gala, quien, en un gesto romántico, la reclinó hacia atrás.

Entre los comentarios de los internautas destacan: “Un amor real”, “Sentí cosas con Garime”, “¡Gala y Karime se b.e.s.aron! Eso sí que era esperado”, “Qué bendición”. Estos comentarios se pueden leer en X (antes Twitter).

La mamá de Karime aprueba a Gala como su nuera

Hace unos días, TVNotas tuvo la oportunidad de hablar con la mamá de Karime, Isabel, quien nos confesó que, aunque su hija se dice bisexual, nunca les ha presentado una novia a sus padres. Sin embargo, aseguró que podría ver a Gala Montes como su nuera.

Al respecto si Karime, es bisexual, Isabel respondió: “No sabemos. Si lo es, no tiene nada de malo. Nunca nos ha presentado una novia. Pienso que Gala y ella se gustan. ¡Y qué bueno! Son guapas y jóvenes. Lo único que no me ha gustado es que el team ‘Tierra’ le ha hecho bullying por su físico. Dicen que está dañada, que se parece a sus papás”.

